Fehime ALASYA

Son yıllarda meydana gelen birçok trafik kazasında Tüfekçi Ltd isimli işyerinin gündeme geldiği görülürken, kazaya karışan işçilerin ise ‘kayıtsız’ veya ‘kaçak’ olduğu ortaya çıkıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan söz konusu şirket Direktörü Hüseyin Tüfekçi, yollarda meydana gelen kazalarını değerlendirirken ‘çok fazla aracım ve çalışanım var, arada sırada kaza olması normal’ savunmasında bulunurken, ‘kaçak’ veya ‘kayıtsız’ işçi konusunda ise devletin uzun prosedürlerinden yakındı.

Tüfekçi, “İşçilerim de kayıtlıdır, ön izinleri alınmıştır, işlemleri devam ediyor, bakanlıktan gerekli ön izinleri alıyoruz ve devletin uzun prosedürlerini bekliyoruz. İzin almak için, kayıt yapmak için birçok prosedür var, tüm bunların ağır aksak işleyen devlet bürokrasisinde yapılmasını beklerken çalışmayacak mıyız?” dedi.

Öte yandan YENİDÜZEN’in yaptığı arşiv taramasında son yıllarda Tüfekçi Ltd’in karıştığı ve kayıtlara geçen kazalar ortaya çıktı.

Tüfekçi Ltd Direktörü Hüseyin Tüfekçi: “İzin almak için, kayıt yapmak için birçok prosedür var, tüm bunların ağır aksak işleyen devlet bürokrasisinde yapılmasını beklerken çalışmayacak mıyız? Benim vicdanım çok rahat, isteyen istediğini yazsın”

“Bazı işlerin devlet bürokrasisinde yapılmasını beklerken çalışmayacak mıyız?”

Piyasada 400 tane iş aracının bulunduğunu, bini aşkın çalışanının olduğunu ifade eden Hüseyin Tüfekçi, “yılda bir kaza olması normaldir diye düşünüyorum, tek istediğimiz cana zarar gelmesin…” şeklinde konuştu.

Tüfekçi, bakanlıktan gerekli ön izinlerin alınmasının ardından izin veya kayıt yapmak için birçok prosedürü beklediklerini ifade ederek, geçen sürede çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Basının bu konuda şirketin çok fazla üzerine gittiğinden de yakınan Tüfekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Piyasada çok fazla iş yapan arabam var, yılda bir kaza olması normaldir diye düşünüyorum, tek istediğimiz cana zarar gelmesin…

Basının bu kadar üzerimize gelmesini anlayamıyorum.

Yollarda 400 tane arabam var, 1000 tane çalışanım var, senede bir kaza olması normal değil mi?

Girne yolunu, Kara Yolları Dairesi’ne bedelsiz olarak ben yaptım, işçilik ücreti gibi çeşitli birçok gideri almadım. Ekiplerim kamuya yararı olsun diye gece gündüz çalıştı, bunlar söylenmiyor. Olumsuzluklar söyleniyor.

İşçilerim de kayıtlıdır, ön izinleri alınmıştır, işlemleri devam ediyor, bakanlıktan gerekli ön izinleri alıyoruz ve devletin uzun prosedürlerini bekliyoruz. İzin almak için, kayıt yapmak için birçok prosedür var, tüm bunların ağır aksak işleyen devlet bürokrasisinde yapılmasını beklerken çalışmayacak mıyız?

Personellerimizin işçi kayıtlarında yaptığı bazı ufak tefek daire hataları oluyor, o yüzden ‘kayıtsız işçi’ diye çarşaf çarşaf gazetelere haberler çıkıyor…

Ben vatandaş olarak hem ülkeme hem de faydalı işler yapmaya çalışıyorum.

Bundan 2 yıl önce bir çalışanım kaza yaptı, onu devlet hastanesine kaldırdılar. Orada bize çocuğun ayağının kesilmesi gerek denildi, kabul etmedim, alıp özel hastaneye götürdüm, ayağını kurtardım. Bu uğurda seve isteye birçok ödeme yaptım çünkü söz konusu olan bir insan yaşamıdır.

En son kaza yapan bir çalışanım şu an alındığı özel hastanede ameliyatta. Devlette bize riskli birtakım durumu olduğunu söylediler, biz de hemen özel hastaneye aldırdık. Onun için de 80 bin TL’ye yakın rakam ödeyeceğim söylendi, hiç sorun değil, önemli olan insan yaşamı.

Benim vicdanım çok rahat, isteyen istediğini yazsın.”

Kayıtlara geçen kazalar…

Hatırlanacağı üzere son yıllarda trafikte meydana gelen birçok iş kazasına adı geçen Tüfekçi Ltd.’e ait çeşitli kazaların olduğu görüldü. Kazalarda devrilen beton mikseri, tırın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi gibi olaylar yaşandığı kayıtlara geçti.

Yaşanan son olayda ise yine Girne Değirmenlik Dağ yolunda meydana gelen kazanın Tüfekçi Ltd’e ait iş aracıyla, kayıtsız olduğu ortaya çıkan işçiler tarafından yapıldığı görüldü. Tüfekçi İnşaat Firması’na ait beton dökme pompası adı verilen ağır iş aracının kontrolsüz viraja girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan üç kişi yaralandı. Çalışma Dairesi kazanın ardından yazılı bir açıklama yaparak, söz konusu kazada yaralanan 3 işçinin de kaçak olduklarının tespit edildiğini ve gerekli soruşturmanın tamamlanmasının ardından yasal mevzuatın uygulanacağını duyurarak konuyu yargıya taşıdı.

‘İzinsiz’ yapı

18 Temmuz 2017 tarihinde ise Alsancak yolu üzerinde Tüfekçi Ltd tarafından inşa edilen mobil beton santralinin yasa dışı şekilde, gerekli izinleri alınmadan kurulması için harekete geçtiği ileri sürülmüştü.

Şoförün ‘sicili kötü’

2016 yılında Değirmenlik Dağ yolunda meydana gelen ve toplumu derinden yaralayan, 2’si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada da yine Tüfekçi Ltd’e ait iş aracı gündeme gelmiş, tır şoförü Sefa Güngör’ün ise çalışma iznin bulunmadığı öne sürülmüştü. Bu kazada adı geçen şoför Sefa Güngör, kendisine ait sosyal medya hesabından 31 Temmuz tarihinde paylaşım yaparak hurda haline gelen Tüfekçi Ltd’e ait beton mikseriyle yaptığı kazayı ufak sıyrıklarla atlattığın duyurmuştu.

Ayrıca Güngör’ün yargılandığı mahkemede trafik ile ilgili sicilinin de kötü olduğuna vurgu yapılmış, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak son dört yılda verilen en ağır cezayı almıştı.

Beton mikseri devrildi

Yine 2014 yılında Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında Tüfekçi Ltd’e ait beton mikseri yol kenarına devrilmiş, sürücüsü kazayı hafifi yaralarla atlatmıştı.