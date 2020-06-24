Devlet, 100 milyon TL daha borçlanıyor

KKTC Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL borçlanması amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açıldı. DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 26 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ihaleyle birlikte Hazine bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gidiyor.

KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. İhaleye katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlar ve bilgilere göre çoklu fiyat yöntemiyle yapılacak 190 gün vadeli ihalenin açılış saati 10.00, kapanış saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

Türk Lirası cinsinden, çoklu fiyat ve iskontolu olarak gerçekleşecek ihalenin senet türü “Hazine Bonosu” olarak bildirildi.

Maliye Bakanlığı, Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen 99 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesiyle 40 milyon TL’lik, Mayıs ayı sonunda da 71 milyon TL’lik “iç borçlanmaya” gitmiş. Şubat’ta açılan ihale borçlanılan 40 milyon TL’nin vadesi 5 Haziran’da dolarken, borçlanılan miktar için ortalama yüzde 10.49 oranında faiz ödenmişti.

Vade tarihi 4 Aralık 2020 tarihinde sona erecek ihalede faiz miktarı en düşük %8.99, en yüksek %10.50 olurken, gerçekleşme ağırlıklı ortalama faiz oranı %9.74 düzeyinde oldu.

Kaynak: Standart Kıbrıs