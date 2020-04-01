Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Devleşen sağlık emekçileri
Devleşen sağlık emekçileri

Devleşen sağlık emekçileri

Corona salgınına karşı doktoru, hemşiresi ve çalışanlarıyla sağlık emekçileri tüm dünyada fedakarlıkları ve azimleri ile devleşmekte.

A+A-

Corona salgınına karşı doktoru, hemşiresi ve çalışanlarıyla sağlık emekçileri tüm dünyada fedakarlıkları ve azimleri ile devleşmekte.

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyindeki salgına karşı da sağlık çalışanları amansız bir mesai vermekte, ter dökmekte.

Kıbrıs Haber Ajansı foto muhabiri Lefkoşa Genel Hastanesi’ne girdi, sağlık çalışanlarının corona ile mücadelesindeki bir günü fotoğrafladı.

İşte Kıbrıs Haber Ajansı foto muhabirinin gözünden Lefkoşa Genel Hastanesi.

buyuk-003.jpg

cna_t1f007f466fcf4805aea3d1b18d7020cc.jpg

cna_tb0ff9dc2115d476d9945c31b5340befb.jpg

cna_ta70a9e2b15a9485a9659b86267d315b1.jpg

cna_t5757db11f70e4cef9837d82927461623.jpg

cna_t0a9b7f5005c84b80bd2dfa8048ad7a08.jpg

cna_t4dadb0e74ac44d908956baffdc631a04.jpg

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler