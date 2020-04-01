Devleşen sağlık emekçileri

Corona salgınına karşı doktoru, hemşiresi ve çalışanlarıyla sağlık emekçileri tüm dünyada fedakarlıkları ve azimleri ile devleşmekte.

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyindeki salgına karşı da sağlık çalışanları amansız bir mesai vermekte, ter dökmekte.

Kıbrıs Haber Ajansı foto muhabiri Lefkoşa Genel Hastanesi’ne girdi, sağlık çalışanlarının corona ile mücadelesindeki bir günü fotoğrafladı.

İşte Kıbrıs Haber Ajansı foto muhabirinin gözünden Lefkoşa Genel Hastanesi.