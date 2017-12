“Devleri Gıdıklamak” belgeseli gösterilecek

Dayanışma Evi ve Hollanda Büyükelçiliği, Uluslararası İnsan Hakları günü dolayısıyla, 7 Aralık 2017 Perşembe akşamı saat 19:00’da Dayanışma Evi’nde bir belgesel gösterimi düzenliyor. “Tickling Giants” (Devleri Gıdıklamak) isimli belgesel gösteriminden sonra Ali Kurtoğlu (Basın-Sen), Christos Christofides (Kıbrıs Gazeteciler Sendikası) ve Esra Aygın’ın katılımıyla “Kıbrıs’ta Konuşma Özgürlüğü ve Medya” konulu bir panel gerçekleştirilecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Devleri Gıdıklamak belgeseli hakkında:

Mısır Arap Baharı’nın tam ortasında Bassem Youssef her annenin kabusu olan bir karar veriyor. Kalp cerrahlığını bırakıp tam zamanlı bir komedyen oluyor. “Mısırlı Jon Stewart” ünvanını alan Bassem, Al Bernameg isimli hiciv programını yapıyor. Hem kendisi hem de ekibi fiziksel tehditler, protestolar ve yasal işlemlere karşı gelmek zorunda kalıyorlar, hepsi de şakaları yüzünden. Artan tehlikelere rağmen, Al Bernameg ekibi şiddete değil komediye başvuruyor ve medya, siyaset ve dindeki iki yüzlülükleri yorumluyor. Devleri Gıdıklamak, demokrasinin kolay kazanılmadığını keşfettikleri bu süreçte Al Bernameg ekibini anlatıyor.

“Eğer her şeyi yapabiliyor olsaydım, kendi komedi programım olmasını ve Jon Stewart gibi olmayı seçerdim. New Jersey ile dalga geçmek isterdim – o her neyse. Siyaset ve başkanla alay etmek isterdim. Tek bir sorunum var, Mısır’da yaşıyorum.” – Bassem Youssef