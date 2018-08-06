Hükümetin döviz kurunu belirleme şansı var mı?

“1 Sterlin, 1 TL” diyebilmek örneğin!

Abarttım mı?

Peki “1 TL 3 Sterlin” olsun!

Keşke, değil mi?

Petrol ya da gaz borsasını belirlemek için en küçük imkana sahip mi bu hükümet?

Yok!

Herhangi bir hükümet sahip mi?



* * *



Başbakan Erhürman’ın gözlerinde bu isyanı okudum!

Belki hiç müdahale şansları olmayan bir “kriz”in ortasında olabildiğince “yalnız” kaldılar.



* * *



Peki ne yapmalı hükümet?

Bana göre “Federal Kıbrıs” limanına varmadığımız sürece, belki biraz daha adil olur, çok daha temiz...

Toplumsal varoluşu korur, belki...

Çok fazla “değiştirme” şansı yoktur, bugünkü koşullarda...



* * *



Başbakan “günü kurtarmak” peşinde değil, bunun çok gerçekçi olmadığının farkında...

O nedenle tüm bilgisi, donanımı, enerjisi, samimi çabasıyla “yapısal sorunlar”a yoğunlaşmış...

“1.6 milyar dolar” diyor, turizm ve yüksek öğrenimden ekonomiye akması gereken para bu...

“Peki nerede?”

İşçinin çoğu yabancı, sermayenin de!

Ya yerli ürün kullanımı?

Başbakan Erhürman, “kamu reformu” gibi yasa düzenlemeler yanısıra, işte bu (kayıp) paranın peşine düşmüş.

“Asıl yapısal sorun bu” diyor.

Ve bu sorunlara çözüm arıyor, ekonomiyi büyütmek için...

Başarabilir mi?

Sabırlı, anlayışlı ve katılımcı bir toplum gerekiyor bunun için ve istikrarlı bir hükümet...

Çünkü bu yapısal sorunlar, çözüm sonrası Kıbrıs için dahi hayatın olmazsa olmazı...



* * *



Haksız ve tutarsız eleştiriler karşısında kırgın Başbakan... Ekonominin nereye gideceğini kestiremiyor. Ama vazgeçmiyor... Türkiye’yi incitmek istemiyor, bu ilişkiyi önemsiyor o nedenle basın üzerinden konuşmaktan sakınıyor. Ekonomiyi konuşmaktan özgürlüklere, demokrasiye, sivilleşmeye giremiyoruz pek..



* * *



Hükümetin döviz kurunu belirleme ya da “pahalılığı önleme” şansı yok.

Merkez Bankası Başkanı’nı dahi seçemiyor.

Deveye hendek atlatmak daha kolay bu anlamda...

Ama bence toplumun ve siyasi elitlerin, iktidarın ve örgütlerin... Ve cümle alem Kıbrıslı Türklerin tek şansı var...Yollara düşmek yeniden, gerçek bir çözüm için!

Şimdi birileri “meseleyi yine Federal Kıbrıs’a bağladın” diyecek, eminim...

Senelerdir başka yerlere bağlana bağlana görüyoruz işte, nereye vardığımızı...