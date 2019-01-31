Devecioğlu’nun kozları arttı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de ikinci devre öncesi takıma yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların iyileşmesi kadroyu genişletti.

İlk devrede yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren Yenicami’de Salih Güvensoy tam olarak iyileşerek Kıbrıs Kupası’nda 7-2 kazanılan Göçmenköy maçında forma giydi.

Sakatlığı bulunan Mehmet Altın’ın ise düz koşulara başladığı, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara katılacağı bilgisi edinildi.

Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Aminu Muhammed, Hascan Kırmaz, Mustafa İnanç ve Eray Halil’in gelmesi ile birlikte kadro genişletmesi, ikinci devre öncesinde teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun yüzünü güldürdü.