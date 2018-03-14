Ligde en yakın rakibi Doğan Türk Birliği’nin 6 puan önünde 23’üncü haftaya girecek olan lider Yenicami’de hedef zorlu virajı kayıpsız atlatmak. Siyah beyazlılarda Cumartesi günü Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu “Kazanmak için Girne’ye gideceğiz” açıklamasını yaptı.

Devecioğlu: “Rakibimizin güçlü ve zayıf noktalarını biliyoruz”

Eksik veya sakat oyuncularının bulunmadığını belirten Devecioğlu, “Moralimiz yerinde. Rakibimizin güçlü ve zayıf noktalarını biliyoruz. Ona göre mücadelemizi yaparak son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Kazanırsak önemli bir virajı döneceğiz”

Karşılaşmayı kazanmaları halinde çok önemli bir virajı döneceklerini ifade eden Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, mağlup olmaları halinde de hiçbirşeyin kendi adlarına bitmeyeceğini ifade etti. Sadece var olan önemli avantajlarını yitirip rakiplerini yarışa ortak edeceklerini söyleyen Devecioğlu, “O yüzden kazanmak istiyoruz” dedi.