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Dev tüylü fok, araba ezdi

Dev tüylü fok, araba ezdi

 Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde dolaşmaya çıkan dev tüylü fok, üzerine çıktığı arabayı ezdi.

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 Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde dolaşmaya çıkan dev tüylü fok, üzerine çıktığı arabayı ezdi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC, fokun sabah erken saatlerde okyanustan 50 kilometre uzaklıktaki Launceston kentinde başıboş dolaştığını duyurdu.

Dev tüylü foku aracının üzerinde gören kişi, yetkilileri aradı.
Parklar ve Vahşi Yaşam görevlilerinin sakinleştirici silahla vurduğu dev fok römorkla doğal yaşam alanına geri götürüldü.

Fokun üzerine çıktığı aracın tavanının çöktüğü, ön camının kırıldığı ve kaportasının ezildiği belirlendi. Araçta binlerce dolarlık hasar meydana geldi.

Olay, Noel tatilindeki Avustralya’da günün konusu haline geldi. Binlerce kişi, sosyal medyada sigorta şirketinin bu tür alışılmadık bir hasarı karşılayıp karşılamayacağını tartışıyor.

"Mr Lou-Seal" adı verilen fokun, okyanusa kilometrelerce uzaklıkta işlek bir yol kenarına nasıl geldiği henüz bilinmiyor.

 

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