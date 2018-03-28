Dev limon sosyal medyada gündem oldu

Dev limon sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta gündem oldu. Emekli Mağusa Kaymakamı İsmail Halit Gündost’un paylaştığı ve kendi bahçelerinde yetiştirdikleri Venedik limonu tam 1.7 kilo ağırlığında. Geçen yılı 1.541 kilo ağırlığında limon yetiştiren Gündost, böylece kendi rekorunu kırmış oldu. İsmail Halit Gündost paylaşımına şu notu ekledi, “İşte üretmenin zevki bu, Hazzı bu”