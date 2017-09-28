DEV-İŞ ‘kaçak’ çalıştırılan kadına sahip çıktı

“Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Mağusa'da kaçak çalıştırılan ve maaşı verilmediği iddia edilen Kamerunlu K. C.V'nin savunma masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Genel Sekreter Koral Aşam imzalı DEV-İŞ’in açıklaması şöyle:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde, gerek eğitim “sektöründe” gerekse ara eleman eksikliği bahane edilerek oluşturulan yabancı (ucuz)işgücü(kölelik) pazarının dışa vurumudur, Kamerunlu K. C.V…

Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olduğu, dolayısı ile hem çalışıp hem okuma şartlarının yüksek olduğu söylenerek adaya getirilen binlerce öğrenciden yalnızca biridir.

Okul için kayıt parası taksitini denkleştirip, adaya geliyor ve diğer taksitler için emeğini satarak, okuyabilme hevesiyle işe başlıyor. Patronu tarafından 4 ay karın tokluğuna çalıştırıldığını, bırakın sosyal haklarını, çalışma kaydını, emeğinin karşılığı ücretini dahi alamadığından, okul kaydı siliniyor, ada’da kaçak olarak ikamet etme zorunda kaldığını söylüyor. Ve bu gerekçelerin verdiği psikolojik travma ile çalıştığı yerde huzursuzluk yaratıyor.

Patron zaten iyilik olsun diye 4 ay boyunca HER GÜN yardım olsun diye yemek verdiğini söylüyor. İddialarla ilgili araştırma ise çalışma kaydı üzerinden yapılarak, K. C.V’nin çalıştığına dair kanıt bulunamıyor! Akabinde çalışan hapse gönderiliyor, patronsa sistemin verdiği güçle davacı olarak ülkeden ihraç istiyor.

Adada her gün yaşanan yüzlerce hikâyeden basına yansımış yalnızca biridir bu yaşananlar.

Sistemin getirisi olarak, patronlar güçlendiriliyor, çalışanlar yalnızlaştırılarak, köleleştirilerek itaatkâr hale getiriliyor. Mevcut sistem içinde patronlar tabii ki Sendikaları düşman olarak görüyor ve devlet eliyle örgütlü yaşam imkânsızlaştırılıyor.

Onlarca kez söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, kölelik düzenine son vermenin, insana ve emeğe saygının bir göstergesidir sendikal örgütlü yaşam. Ve bunun olmazsa olamazı ise Sektörsel Toplu İş Sözleşmeleridir.

Bu bağlam da DEV-İŞ’in insana emeğe ve emekçi haklarına sahip çıkması için, sınıfsal bakış açısı doğrultusunda illa ki üyesi olmasına gerek yok. Bugüne kadar gücü doğrultusunda her zaman yaptığı gibi bugünde, insana emeğe ve emekçiye sahip çıkıyor ve köleleştirilerek, yalnızlaştırılan K. C.V’ye sahip çıkıyor.

İddia edildiği gibi haklarının, ücretinin, yaşama dair beklentilerinin savunulması için, kendisinin de kabul etmesi durumunda, Sendika prensiplerimizle uyumlu av. Özgür Dayıoğlu vasıtasıyla sınıf dayanışması temelinde DEV-İŞ olarak savunmasını üstleniyoruz.

Yaşanan yüzlerce, binlerce vakadan biri olarak basına yansıyan bu iddiaların doğruluğuna inanıyoruz ve savunuyoruz.”