Dev-İş asgari ücretle ilgili öneri sundu

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), asgari ücretle ilgili kısa ve uzun vadeli görüş ve önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti.



DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, özel sektör çalışanlarının sendikal temsiliyetlerinin olmadığının belirtildiği önerilerde, sektörel toplu iş sözleşmeleri düzenine geçilerek özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması gerekti ifade edildi.



Özel sektör çalışanlarının asgari ücret tespit mekanizmasında temsiliyetlerinin olmadığı hiçbir durumda hakkaniyetli bir sonuç ortaya çıkmayacağı vurgulandı.



DEV-İŞ’in yazısında, Asgari Ücret Yasası’nın iyi bir yasa olduğu ifade edilerek, yasanın muğlak olan ifadelerin bilimsel kriterlerle desteklenip somutlaştırılması gerektiği kaydedildi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 3 işçi sendikası federasyonunun da temsiliyetinin sağlanması gerektiğini belirten DEV-İŞ, devlet vergi sisteminde asgari ücreti kriter olarak kullanmaktan derhal vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun yapılması durumunda asgari ücretin üstündeki maliye baskısının da kalkacağı görüşünü savundu.



DEV-İŞ’in bakanlığa gönderdiği yazıda, ceza, harç ve benzeri endekslerin asgari ücretten bağımsız farklı bir kriter veya tutar kullanarak saptanması gerektiği, asgari ücret artışında TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının da dikkate alınması gerekliliği ifade edildi.



