Detektör köpek izin vermedi 

Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak ülkeye giriş yapan M.K., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Ocak tarihinde Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığını ve narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.