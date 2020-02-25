Detektör köpek girişine izin vermedi
Ercan Havaalanı’ndan giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı E.Ö., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
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Ercan Havaalanı’ndan giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı E.Ö., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlının 24 Şubat 2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.
Özkırdar, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME
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