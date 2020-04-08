'Destek talebi 5.000’i geçti'

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, gündemi değerlendirdi ve Korona virüsü ile mücadele konusunda LTB’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, bugüne kadar 5.000’den fazla gıda destek paketinin dağıtıldığını, LTB’ye günde yaklaşık 400 adet gıda destek paketi talebi geldiğini ifade eden Başkan Harmancı, LTB’nin bugüne kadar aldığı toplam gıda destek talebinin ise 5.000’i geçtiğini belirtti.

Başkan Harmancı LTB’nin Ocak ayından itibaren Covid-19 ile mücadele için çalışmalar yaptığı belirterek bu kapsamda da şu ana kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını söyledi.

BİLİMSEL ZEMİNDE VE UZMAN GÖRÜŞLERİ İLE OLUŞTURULAN MÜCADELE PROGRAMI

LTB olarak ilk andan itibaren hem Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) hem de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB) kılavuzluğunda bilimsel ve konunun uzmanları ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Harmancı, bu çerçevede ilk vakanın ülkede görülmesi ile birlikte kamusal alanların ve durakların ilaçlanmasının yapıldığını, süpermarketler ile LTB’ye ait parklardaki oyun alanlarının kapatıldığını, konser, tiyatro gibi birçok etkinliğin iptal edildiğini hatırlattı.

Harmancı, 2020 yılı için sanat ve tiyatro alanındaki kalemlerinin halk sağlığı bütçe kalemine aktarılmak durumunda kaldığını dile getirdi. Yerel yönetimlerin organizasyon anlamında her zaman sahada olmasından dolayı COVID-19 ile ilgili mücadelede bir adım önde olduğuna vurgu yapan Harmancı, belediyelerin çalışmalarını Covid 19’a göre yeniden düzenlediğini söyledi.

“LEFKOŞA’YI 14 BÖLGEYE AYIRDIK, 11’İNİN DEZENFEKTE İŞLEMİNİNİ TAMAMLADIK”

LTB olarak Lefkoşa’yı 14 bölgeye ayırdıklarını ve şu ana kadar 11’inin her sokağının dezenfekte işlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Harmancı, diğer bölgelerin tamamlanmasının ardından bu işlemin tüm bölgelerde tekrarlanacağını vurguladı.

“379 İŞ YERİ HER GÜN İLAÇLANIYOR”

LTB sınırları içerisinde 410 iş yerinin açık olduğunu belirten ve bu iş yerlerinden 379’unun istisnasız her gün ilaçlandığını ifade eden Harmancı, mahkemeler ve açık devlet dairelerinde de bu işlemlerin yapıldığını belirtti.

Lefkoşa’nın Kıbrıs’ın merkezi olduğunu ve bu merkezde hayatın durmadığını kaydeden Harmancı, dolayısı ile LTB’nin sahada ve hizmetleri ile var olmak durumunda olduğunu söyledi. LTB’nin yaşanan olağanüstü koşullarda tüm organizasyonu personel ile paylaştıklarını ve görev bölümü yaptıklarını belirten Harmancı, 24 saat LTB’ye ulaşabilme prensibinin tam anlamı ile bu süreçte uygulandığını dile getirdi.

Gıda yardımlarının LTB Mezbahası’nda toplanması kararının önceden belirlendiğini ifade eden Harmancı, mezbahanın konumu ve hijyen bakımından çok üstün standartları sahip bir merkez olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

“SADECE BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DA DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ”

Mayıs ayı itibarıyla iş yerlerinin açılmasının gündemde olduğunu kaydeden Harmancı, bu nedenle bir kimya mühendisi ile protokol imzaladıklarını söyledi. LTB olarak DSÖ’nün önerdiği denetim mekanizması için kimya mühendisiyle çalıştıklarını kaydeden Harmancı, bundan böyle iş yerlerine yönelik aranan kriterlerde de değişiklik olacağını, yeni bir denetim sistemi kurulacağını belirtti.

Bu süreçte LTB olarak çok üst düzeyde bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Harmancı, yurttaşlardan aldıkları desteğin ise büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

“COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 3 MİLYON TÜRK LİRALIK BİR HARCAMA YAPILDI”

Belediyelere yapılan % 25’lik kesintiden en fazla LTB’nin etkilendiğini kaydeden Harmancı, LTB’den yaklaşık olarak 1,5 milyon liralık kesintiye gidildiğini ve bununla birlikte LTB’nin de Covid-19 ile mücadelesi kapsamında 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını belirtti. LTB’ye günde yaklaşık 400 adet gıda destek talebi geldiğini ifade eden Harmancı, LTB’nin 3 Nisan’a kadar aldığı toplam gıda destek talep toplamının ise 4.655 adet olduğunu, bugüne kadar ise 5 binden fazla gıda paketi dağıtıldığını söyledi.

“GIDA DAĞITIMININ DÜZENLİ YAPILABİLMESİ İÇİN YENİ BİR YAZILIM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

LTB’nin gıda dağıtımının düzenli ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını kaydeden Harmancı, çalışmanın tamamlanması ile beraber bunu hükümet ve ilgili paydaşlara sunulacağını söyledi. Başkan Harmancı herkesin bu sistemi yardım yapan diğer kurumların da istekli bir şekilde kullanması ve paydaş olması halinde daha düzgün bir temelde çalışmaların ilerleyeceğini ifade etti.

Bu süreçte LTB Paylaşım Mutfağı’nın da daha etkin bir hale getirildiğini belirten Harmancı, haftada 3.550 porsiyon yemek yapıldığını belirtti.

65 yaş ve üzeri bireyler için süpermarket alışverişlerinin yapılmasının yanı sıra, eczane ve hastane hizmeti sunduklarını da kaydeden Harmancı, defin saatlerini ise sabah saat 10’a aldıklarını kaydetti.

Sokak hayvanları için bugüne kadar 2,5 ton mama dağıtıldığını belirten Harmancı, LTB’nin kiralamış olduğu 17 ATM noktasına temassız el dezenfektanları yerleştirildiğini söyledi.

“LTB SOSYAL MEDYA’DAN ÇOCUKLARA VE YETİŞKİNLERE AKTİVİTELER SUNUYOR”

Sosyal Medya üzerinden hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik aktiviteler sunduklarını kaydeden Başkan Harmancı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularının çocuklar için birbirinde güzel masal kitaplarını seslendirdiğini, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği iş birliğinde Korona virüsü hakkında bilgilendirme röportajları ve K.T. Diyetisyenler Birliği ile bilgilendirici görsel çalışmalar hazırlandığını belirtti.

LTB personelinin haftada bir kez çocuklar için temel jimnastik hareketlerini öğreten video hazırladığını, Mavi Sanat Atölye’den Ezgi Bertiz ile haftada iki kez yine çocuklar için eğlenceli ve öğretici canlı yayınlar yapıldığını, K.T. Fizyoterapistler Birliği ile evde geçirilen zamanda hareketi sağlamak için rutin şekilde fiziksel aktivite videoları paylaşıldığını da belirten Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ev’den Konserler” serisinin yanısıra Aysu Mişon ve Eril Cambaz ile başlayacak “Müzik evinde, keyfin yerinde” konserlerinin LTB sosyal medya hesaplarında yer alacağını da söyledi.

Yerel yönetimlerin finansmana erişim noktasında önünün açılması gerektiğini ifade eden Harmancı bunun yapılmaması halinde yerel yönetimlerin ayakta kalamayacağını belirtti. Merkezi hükümetin bankalar üzerinden yerel yönetimlere 100 milyonluk bir finansman desteği sağlaması gerekiyor.

“ŞUBAT AYINDAKİ FATURA MİKTARININ ÜZERİNE %20 İNDİRİM OLACAK”

Başkan Harmancı, Covid-19 virüsüne karşı mücadelede ilk andan itibaren halkın yanında duran LTB’nin, insanın temel ihtiyaçlarından olan su kullanımı konusunda yine halkın yararına kararlar ürettiklerini ifade etti. Bu süreçte 500’e yakın suyu kesik abonenin suyunu açtıklarını belirten Harmancı, Mart ayı faturalarını Şubat ayındaki fatura miktarının üzerine %20 indirimli olarak yansıtılacağını söyledi. Kapalı iş yerleri için bu indirimin %50 olarak uygulanacağını da önemle vurgulayan Harmancı, Nisan ayında fatura dağıtımı yapılmayacağını yineledi.

“ARTAN VİDANJÖR TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN MESAİ YAPIYORUZ”

Yurttaşların bu süreci evlerinde geçirmesinden dolayı vidanjör taleplerinin de oldukça arttığını vurgulayan Başkan Harmancı, Kanalizasyon Şubesi’nin de bu süreçte gelen yoğun vidanjör talebini karşılamak için yoğun bir mesai harcadığının altını çizdi.

“MESELE HALKIN YANINDA OLMAYI BAŞARABİLMEK”

Hükümete karşı güven duyulmadığını, şeffaflığın bu dönemde yönetim açısından önemli bir detay olduğunu belirten Başkan Harmancı, “Güven kazanırsanız aldığınız kararlar sorgulanmaz, halk arkasında durur. Neden yerel yönetimlere daha çok güven duyuluyor? Biri karar alıcı, diğeri halkın yanında, halka yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü 7/24 ulaşılabilir konumdayız, gerek sosyal medya üzerinden gerekse de 185 hattından bu mümkün. Bu dönemde halkın daha tedirgin olması nedeni ile daha yoğun çalışıyoruz. Bir yandan da insanlarımızın endişelerini gidermeye de çalışıyoruz” dedi.

“HÜKÜMETİN VE BAKANLIKLARIN İLETİŞİM STRATEJİLERİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİDİR”

LTB olarak 6 bin yardım paketi için ödemede bulunduklarını 5 bin yardım paketinin hayırsever iş insanları tarafından karşılandığını, bu ülkenin sırtından zengin olmuş birçok önemli iş insanının ortada görünmediğini belirten Harmancı, hükümetin bir an önce varlık vergisi kavramını hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Harmancı sözlerini; “Planlı olmak, doğru yönetebilmek insanlara güven verir, plansızlık, günü birlik kararlar ve bu olayı önemsememiş gibi farklı farklı açıklamalar ise tam ters etkiyi yaratır. Hala geç değildir, hükümetin ve bakanlıkların iletişim stratejileri bir an önce değişmesi herkesin yararına olacaktır Bu işler geçtikten sonra da halka en yakın ve hızlı hareket ederek ulaşan yerel yönetimlerin yetkileri arttırılmalıdır” diyerek tamamladı.