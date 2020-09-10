Destek ödemeleri yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikinci Ekonomik Pakette yer alan işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği amacıyla Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemeleri yarın yapılıyor.

Kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işyerlerine Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları dönemi için verilecek olan toplam 8000 TL destek ödemeleri yarın başlıyor.

Covid- 19 virüsünün neden olduğu süreç ülkemizi birçok açıdan etkilemiş ve alınan sağlık tedbirleri kapsamında işlemlerin birçoğu bir süreliğine Bakanlar Kurulu kararı ile kapanmış ve sonrasında birçok işyeri yeniden açılma sürecinde ekonomik sorunlar yaşamak zorunda kalmıştı.

İşletmelerin yeniden toparlanma süreci içinde olduğu bugünlerde reel sektörü biraz olsun rahatlatmak için hazırlanan bu ekonomik destek paketi 4 ay boyunca sürecek olup; yarın yapılacak olan ödemeler Temmuz, Ağustos aylarını kapsayacak ve toplam 4000 TL’sı olacak.