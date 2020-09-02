Destek için başvuru süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm sektörüne yapılacak destek ödemelerinin başvuru süresinin 11 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”nde değişiklik yapılarak, turizm sektörüne (otel, casino, turizm acentesi, toplu taşıma ve taksiciler) yapılacak destek ödemelerinin başvuru süresi uzatıldı.

İstihdam destek ödemesi kapsamında olan işverenlerin, 11 Eylül tarihine kadar İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı ihtiyat.gov.ct.tr adresinden e-ihtiyat portalında bulunan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapması gerekiyor.

Bu arada Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nde herhangi bir kaydı olmayan çalışanlar, istihdam destek ödemesinin kapsamı dışında tutuldu.



