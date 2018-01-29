DESTEK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Kıbrıs’ın güneyinde dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde ikinci turda yarışmaya hak kazanan Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL’in desteklediği Stavros Malas, önümüzdeki Pazar günkü seçimlerde işbirlikleri kurmak için bugünden itibaren temalara başlıyorlar.



ANASTASİADİS’İN SEÇİM KURMAYLIĞINDA DUYGULAR KARMAŞIK



Alihia gazetesi Anastasiadis seçimlerin ilk turunda birinci gelmiş olsa da, seçim kurmaylığı ve çalışma arkadaşlarında, ikinci turdaki oy oranlarından ötürü endişenin hakim olduğunu yazdı.



Anastasiadis ile Malas arasındaki puan farkının Kıbrıs Rum Başkanlığının beklediği kadar büyük olmadığını belirten gazete, Anastasiadis ve kurmaylığının, önümüzdeki Pazar günü için çok büyük bir çabanın gösterilmesi gerekeceğinin farkında olduklarını kaydetti.



Dün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Anastasiadis’in kurmaylığında karmaşık duyguların hakim olduğunu; bir yandan mutluluğun hakim olup kutlamalar yapıldığını, diğer yandan Anastasiadis ile Malas arasında büyük bir puan farkı olmadığı için hayal kırıklığının olduğunu yazan gazete, özümüzdeki Pazar günü başka bir mücadelenin verileceğini belirterek, tek bir oyun bile kaybedilmemesi için çalışmaların başladığını aktardı.



Anastasiadis’in bugün itibariyle Kıbrıs Rum Meclis’indeki partilerle temasa başlayacağını kaydeden gazete, olası işbirliklerinin bugünden itibaren şekillenmeye başlayabileceğini belirtti.



Ancak merkez partiler muhalefet yapma eğilimi gösterdikleri için işbirliklerinin kurulmasının hiç de kolay olmayacağı değerlendirmesinde bulunan gazete, öte yandan merkez partilerle daha işbirliği yapmadan DİKO ile Dayanışma Hareketi’nden oy elde edilmesinin Anastasiadis için olumlu bir unsur olduğunu belirtti.



DİKO içerisinde hoşnutsuzluğa sahip olanların (Anastasiadis lehine) çok iş yaptığını ve Anastasiadis’in ikinci turda bundan yaralanabileceğini kaydeden gazete, anketlere göre Anastasiadis’in gelecek hafta, ilk turda ELAM’a oy verenlerden de oy toplayabileceğini yazdı.



Gazete, Anastasiadis’in, Malas’a daha yakın olduğu görülen Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’la da temasta bulunacağını kaydetti.



MALAS CEPHESİNDE MUTLULUK VE HEYECAN HAKİM



Gazete, Malas cephesinde ise dün büyük bir mutluluk ve heyecanın hakim olduğunu belirtti.



Malas’ın ilk başta sadece ikinci tura geçmeyi istediğini, ancak şimdi Anastasiadis ile arasında sadece 5 puan fark olduğunu görerek, koşulları alaşağı edebileceği düşüncesine sahip olduğunu kaydeden gazete, ancak bu işin çok zor olacağının da bilincinde olduğunu belirtti.



Malas’ın hedefine ulaşmak için temaslarda bulunacağının kesin olduğunu kaydeden gazete, bilgilere göre AKEL’in bir adım geri çekilip Malas’ın bizzat kendisinin görüşmeler yapmasına izin vereceğini aktardı.



AKEL’in, seçim çalışmaları süresince DİKO ile karşı karşıya gelmelerinden oluşan yaraların kolay kapanmayacağının bilincinde olduğunu belirten gazete, Malas’ın ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve onu destekleyen partilere karşı karşıya geldiğinde daha sakin durduğunu belirtti.



Lillikas’ın kurmaylığıyla yapılan ilk konuşmalarda Malas’a yönelik olumlu bir eğilimin oluğunun ortaya çıktığını kaydeden gazete, bunun ötesinde Malas’ın DİKO ve EDEK’in desteğini kazanmaya çalışacağını yazdı.



Gazete Malas’ın, Papadopulos’u destekleyen tüm partilerden destek alamayacağını bildiği için DİKO, EDEK ve Ekologlarla ayrı ayrı görüşmeler yapacağını da kaydetti.



Politis gazetesi ise Malas’ın DİKO, EDEK, Ekologlar, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı’yla yapacağı temaslarda “tezlerimi değiştirmeyiz, sadece tezlerimizin zenginleştirilmesini kabul ederiz” çizgisinde ilerleyeceğini yazdı.



Malas’ın seçim programına bakıldığında, Kıbrıs sorunu ve ekonomi gibi zor konularda herkese olabilecek bir “kostümün” söz konusu olduğunun görülebileceği değerlendirmesinde bulunan gazete, programın, ikinci tura geçilse de, geçilmese de merkez partilerle istişarede bulunmaya fırsat verecek şekilde hazırlandığını belirtti.



“BÜYÜK ZAFER HANGİ DİKO’YA AİT”



Öte yandan Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği bir başka haberinde, DİKO içerisindeki muhalefetin seçimlerin ilk turunu kazandığı değerlendirmesinde bulundu.



Bu parti içi muhalefetin Papadopulos’un ikinci tur dışında kalmasında başarıya ulaştığını yazan gazete, bu kişilerin, ikinci turda Anastasaidis’e oy vereceğine kesin gözle bakıldığını belirtti.



Öte yandan gazete, “resmi DİKO”nun, seçimlerin nihai kazananı olacak kişiyle işbirliği yaparak rövanşı almaya çalışıp çalışmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

(FOTO CNA)