Desen Çizenel: Zihnimi gereksiz gündemlerle yormak istemiyorum

(Serbest Mimar /Desen Çizenel Architects )

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Heyecanlı...

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Mimarlık olmasaydı mutlaka yine tasarımla ilgili bir alan olurdu...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Mesleğim...

Kayıtsız kalamadığım şey… Samimiyetsizlik.

En büyük pişmanlığım…Hayatta çok büyük pişmanlıklarım henüz yok ama üniversitenin son yılında organize edilen Japonya seyahatine gitmediğim için pişmanım..

En büyük sevincim… Ailem...

Hayatımın dönüm noktası… Paris’te yasadığım 1 yıl...

Beni en çok etkileyen yazar… Alain de Button

Başucumdaki kitap… Görünmez Kentler –Italo Calvino

En keyif aldığım müzik… Smooth Caz...

En son izlediğim film… Pain and Glory- Petro Almodovar

Kendim için son aldığım şey… Eskiz kağıdı...

Dolabımdaki en gereksiz şey… Aramda duygusal bağ kurduğum yıllanmış paltom :)!!

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Güzel bir müzik cd si...

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanları kırmamak için kendimden ödün vermek.

Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlılığım...

Olmasa da olur… Hayat enerjisini düşüren her şey...!!

Olmazsa olmaz… Müzik ve Şarap...

En iyi yaptığım yemek… Fırında Balık...

Hayalimdeki dünya… Çok klişe olacak belki ama paranın insani değerlerin üzerine geçmediği bir dünya...

Aşk benim için… Hayata bağlayan...

Onunla çok tanışmayı isterdim… Le Corbusier ( Fransız Mimar)

Görmek istediğim yer… Brezilya...!

Mutlaka yapmak istediğim… Daha fazla seyahat etmek. Görmek istediğim çok yer var dünyada...

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa. Gereksiz gündemlerin zihnimizi yormadığı, yaşam kalitemizin her geçen gün daha da arttığı bir coğrafyada yaşamayı ‘’artık’’ çok isterim...!!!