DESDEMONA LEZZET MEYHANESİ

Zekai Altan

Güzel bir akşam yemeği için Mağusa’ya gittik. Dostum Bülent Fevzioğlu ile buluştuk. Hayatına bir renk kattı. Araştırmacılığına, şairliğine bir de milletvekilliği adaylığını ilave etti. Dolaşırken Mağusa’da Canbulat yolu üzerinde Bülent Fevzioğlu‘nun dikkatini çekti. İşte burası dedi. Benim burada büyük bir anım vardır. 1974 yılındaki savaşta inzibatlar 17-18 yaşındaki gençleri toplayıp işte bu odada saçlarını kesip askere alıyorlardı. Burası o yıllarda cephanelik olarak da kullanılıyordu. Benim de saçlarım uzundu. Ve benim saçlarımı zorla kestiler. Ve o gün bir karar aldım. Askerden sonra hiçbir güç ve hiç kimse saçlarıma dokunmayacak ve hep uzun bırakacağım. Ve bıraktım da. İşte burası şimdi bir mekan. Restorant mekanı. Mekan Canbulat yolu üzerinde Mağusa Suriçi’nde. Venedik dönemi bir küçük yapı. Dikkat çeken bir yapı. Şu anda Desdemona Restoran adı ile hizmet veriyor. Tarihi bir mekan. Kararı değişip burada yemeğe gittik.

ANILARDAN LEZZETE DÖNÜŞEN MEKAN

Desdemona Meyhane dar uzun eski bir Venedik yapısı. Halen daha o ihtişamını koruyor. Çok modern bir mekan değil. Tarihsel yapı ile etnografik dekorasyon adeta birbirini tamamlamış oldu. Kıbrıs’a özgü etnografik eşyalar ile önemli fotoğraflar hemen dikkat çeker. Etkileyici bir mekan. İşletmecileri Halil bey ve eşi Ayla hanım. Tipik aile işletmesi. Mutfak Ayla hanıma emanet. Halil bey de diğer işler ile ilgili. Sevecen ve konukseverlikleri hemen dikkat çeker. Mekandaki o muhteşem taş örme duvarlar size adeta bir tarihi, bir öyküyü anlatmak istercesine öylece duruyor. Restorant masaları ve sandalyeleri de ahşap. Mekana uyumlu. Girişte geniş bir bar. Biz mekana gittiğimzde barda içki içenler sohbetleri ile ortamın tadını çıkarıyorlardı. Dışarıda yağan yağmur içerideki sıcaklığı bir o kadar daha artırıyordu. Ve sürpriz bir karşılaşma. Eşim Kader’in amcası Yüksel Altuner’i de burada görmüş olduk. Evet böyle bir mekanda güzel bir karşılama sonrası masamıza oturduk. Ve sırada lezzetler.

MÖNÜ VE LEZZET

Burada set mönü servisi yapılmaktadır. Standart soğuk ve sıcak serpme mezeler ile ana yemek. Genelde ızgara türleri. Biz serpme mezeler ile birlikte ana yemek olarak karışık kebap siparişi verdik. Kıbrıs mutfağına özgü mezelerin servisinde sırası ile yoğurt, çerkez tavuğu. Çerkez tavuğu Kıbrıs mutfağına özgü değildir. Fasulye pilaki, garavolli turşusu. Damak tadı. Tam meyhane mezesi. Humus, közde kızartılmış patlıcandan patlıcan ezmesi, badadez salatası, deniz böğrülcesi. Deniz böğrülcesi bir Ege ve Girit mutfağı yemeği. İzmir ve bölgesinde bu yemeği bulabilirsiniz. Ege’nin spesiyali. Yaygın olarak kullanılır. İlginçtir Kıbrıs’ta da deniz sahillerinde bulunan bu deniz bitkisi ne yazık ki bilinmiyor ve yenilmiyor. Burada tattığım deniz böğrülcesi de Mağusa deniz sahillerinden toplananlardan yapıldı. Deniz kıyılarında suyun gel-git yaptığı yerlerde sular çekildikten sonra yetişen tuzlu ve ekşi bir bitkidir. Daha çok ilkbaharda tüketilir; Haşlanarak salatası yapılır. Çiğ tüketildiğinde mutlaka sirke kullanmak gerekir. Sarımsak, limon ve zeytinyağı karıştırılarak yapılan sos ile de tüketilir. Mezelerimiz damak tadına uygun devam ediyor. Biber dolması, beyaz peynir, ahtabot yahni, sote edilmiş mantar, havuçlu yoğurt, hellim ve pastırma kebabı, hellimli börek Muska şeklinde adı da muska böreği. Ve deniz ürünü mezeler ile devam eden serviste tadları olabildiğince eşim ile birlikte almaya ve birlikte yorumlamaya çalışıyoruz. Halil bey ve eşi Ayla hanım da arada bir bizi kontrol edip ilgileniyorlar. Yengeç bacağı ve bulgur köftesi ile servis devam etti. Ve ana yemek servisinde de karışık ızgara. Tavuk, et şiş, şeftali kebabı, pirzola. Dilerseniz ana yemek olarak balık alabilirsiniz. Evet bu güzel tarih ile kültürün birleştiği ve konukseverlik ile tad alacağınız bu mekana, bu küçük, sıcak ve konukseverliğin adresi Kıbrıs Meyhanesi Desdemona’ya uğrayın. Doğal ve sakin bir mekan. Kış mevsiminde ortam ve lezzetlerle içiniz ısınır.

TEL: 0533 864 27 68

ADRES: CANBULAT YOLU NO. 3 SURİÇİ - MAĞUSA