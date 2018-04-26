Descalzi: “Paramızı bırakıp gitmeyiz”

Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) doğal gaz arama çıkarma çalışmaları gerçekleştiren ENI şirketinin CEO’su Claudio Descalzi, şirketinin Kıbrıs'taki faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin dün Kıbrıslı Rum Başkan Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü, Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de hazır bulunduğu görüşmede, şirketin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin geleceğinin ele alındığını yazdılar.

Gazete: “ENI 3. Parselde Bir Adım Dahi Geri Atmıyor” başlığı altında verdiği haberinde, İtalyan ENI şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerini planlandığı gibi, hiçbir değişiklik olmaksızın sürdüreceğini yazdı.

Habere göre Descalzi, Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede, 3’üncü parseldeki sondajda yaşanan gecikmelere karşın planlarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Gazete, Descalzi’nin görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin engellemesinin ardından ENI’nin sondaj gerçekleştiremediği” 3’üncü parseldeki planlarına ilişkin “yeniden ve yeniden, ta ki yorulana kadar deneyeceğiz, paralarımı orada bırakmam” şeklinde konuştuğunu yazdı.

Habere göre Descalzi açıklamasında, 3’üncü parsel gibi, 9, 2, 8 ve 11nci parsellerin de şirketinin faaliyet alanında olduğunu ve 2018-2019 döneminde bunlardan çoğunda sondaj gerçekleştireceklerini söyledi.

Bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki faaliyetler için yaklaşık 700 milyon Euro harcadıklarını belirten Descalzi, “daha yapacak çok şeyimiz var ve buna bağlıyız” şeklinde konuştu.

Henüz yapılması gereken birçok çevre incelemesi ve iş olduğunu da vurgulayan Descalzi, “3’üncü parsel orada ve bir yere gitmiyor” dedi.

Descalzi, 6 numaralı parseldeki “Kalipso” yatağındaki doğal gaz miktarının “iyi olduğunu” öne sürerek, miktarın daha kesin belirlenmesi için doğrulama sondajı yapmayı planladıklarını da vurguladı.

Descalzi ayrıca, bölgenin AB için önemli olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ise önceliğe sahip olduğunu da iddia etti.



LAKKOTRİPİS: “ENI ÖNEMLİ BİR ORTAK”



Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ENI’nin kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

ENI’yle çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve hem kendilerinin hem de şirketin şimdi çok daha net düşüncelere sahip olduklarını belirten Lakkotripis, “Kalipso” yatağı için doğrulama sondajının gerekli olabileceğini, bu konuların şirketle istişare edilmeye devam edileceğini ifade etti.

Lakkotripis, ExxonMobil’in, 2018 yılının ikinci yarısında sondaj gerçekleştirme olasılığı bulunduğunu, “Afrodit” yatağından üretim yapılması konusunda ise pek çok düzeyde çeşitli temasların gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “3’üncü Parsele Dönüş Seneye – ENI’den Sorumluluklarını Üstlenme Konusunda Yeni Doğrulama – 3’üncü Parsel Bir Yere Gitmiyor – Kalipso Yatağı Çok Küçük” başlıkları altında verdiği haberinde, ENI şirketinin “Supia” ve “Kalipso” yataklarında bu yıl yeni sondaj yapmayacağını iddia etti.

Descalzi’nin Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya yer veren gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, şirketin “Supia” ve “Kalipso” yataklarında bu yıl sondaj yapmayacağını, 2018 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yapılacak tek sondajın ExxonMobil tarafından 10ncu parselde yapılacak sondaj olacağını öne sürdü.

ENI şirketinin 2, 3 ve 9 numaralı parseldeki sözleşmesinin 2019 yılının Ocak ayında biteceğini vurgulayan gazete, tarafların askıda bulunan programın uygulanabilmesi için şirkete zaman verilmesi konusunda istişare içerisinde bulunduklarını da belirtti.



“KALİPSO YATAĞI ÇOK KÜÇÜK”



Gazete, yukarıdaki alt başlık altında devam ettirdiği haberinde, Descalzi ve Lakkotripis’in, büyük olasılıkla “Kalipso” yatağı için doğrulama sondajının yapılmasının gerekeceği söylediklerini belirterek, elde ettiği bilgilere göre söz konusu yatağın çok küçük olduğunu öne sürdü.

“Afrodit” yatağındaki doğal gaz miktarının 4,2 trilyon ayak küp (tcf) olduğunu hatırlatan gazete, “Kalipso” yatağındaki miktarın ise 2 tcf veya daha da az olduğunu iddia etti.

Gazete, ENI’nin bu yüzden doğrulama sondajına gitme kararı aldığını, “Kalipso” yatağındaki miktar düşük olsa bile değerlendirilebilir düzeyde olduğunu da aktardı.



PARTİLER AÇIKLAMALARDAN MEMNUN



Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “ENI Araştırmalarında İlerliyor – Başkanlık Sarayında Gerçekleşen Anastasiadis – Descalzi Görüşmesinde Durum Netlik Kazandı” başlıkları altında verdi.

Gazete, Descalzi ve Lakkotripis’in açıklamalarını yansıttığı haberinde, Rum siyasi partilerinin bazılarının da dün konuya ilişkin açıklamada bulunduklarını yazdı.

Habere göre DİSİ ve EDEK’ten yapılan açıklamada Descalzi’nin açıklamalarından duyulan memnuniyet dile getirilirken, Dayanışma Hareketi ise, Anastasiadis-Descalzi görüşmesi sonrasında yapılan açıklamaların “gerçek olmasını diledi”.

Haravgi gazetesi ise haberini: “ENI’nin Sondaj Programı Sıkışıyor – İtalyan Şirketin CEO’su ‘700 Milyonu Orada Bırakmayacağını’ Söylüyor” başlığı altında okuyucusuna aktardı.