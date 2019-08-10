Derya Ulubatlı: Bir pandaya sarılmak isterim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Sanat Tarihçisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Oyuncu olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bu sıralar iş ve doktora
Kayıtsız kalamadığım şey… Şiddet
En büyük pişmanlığım… Mecidiyeköy!
En büyük sevincim… Böyle çılgın bir aileye doğmak J
Hayatımın dönüm noktası… Aylarca hazırlandığım konservatuar sınavlarına girmeme kararı alıp, Sanat Tarihi okumaya karar verdiğim gün.
Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali
Başucumdaki kitap… Seçme Hikayeler – Sait Faik Abasıyanık
En keyif aldığım müzik… Kulağıma güzel gelen her tarzı dinleyebilirim, ama sanırım Balkan ezgileri favorim.
En son izlediğim film… The Boat That Rocked
Kendim için son aldığım şey… Bo Staff
Dolabımdaki en gereksiz şey… Abiye elbiseler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… El emeğiyle yapılmış her türlü şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyememek
Kendimde beğendiğim özellik… Özür dilemeyi ve affetmeyi bilmek
Olmasa da olur… Hindistan Cevizi
Olmazsa olmaz… Sevdiklerim
En iyi yaptığım yemek… Bezelye
Hayalimdeki dünya… İnsanların kendi değer yargılarını başkalarına dayatmadığı bir dünya
Aşk benim için… Heyecan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Dedem
Görmek istediğim yer… Güney Amerika’nın tümü
Mutlaka yapmak istediğim… Bir pandaya sarılmak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat fazla kısa, her anın tadını çıkarmak lazım J