Derya Ulubatlı: Bir pandaya sarılmak isterim

(Sanat Tarihçisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Oyuncu olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bu sıralar iş ve doktora

Kayıtsız kalamadığım şey… Şiddet

En büyük pişmanlığım… Mecidiyeköy!

En büyük sevincim… Böyle çılgın bir aileye doğmak J

Hayatımın dönüm noktası… Aylarca hazırlandığım konservatuar sınavlarına girmeme kararı alıp, Sanat Tarihi okumaya karar verdiğim gün.

Beni en çok etkileyen yazar… Sabahattin Ali

Başucumdaki kitap… Seçme Hikayeler – Sait Faik Abasıyanık

En keyif aldığım müzik… Kulağıma güzel gelen her tarzı dinleyebilirim, ama sanırım Balkan ezgileri favorim.

En son izlediğim film… The Boat That Rocked

Kendim için son aldığım şey… Bo Staff

Dolabımdaki en gereksiz şey… Abiye elbiseler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… El emeğiyle yapılmış her türlü şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyememek

Kendimde beğendiğim özellik… Özür dilemeyi ve affetmeyi bilmek

Olmasa da olur… Hindistan Cevizi

Olmazsa olmaz… Sevdiklerim

En iyi yaptığım yemek… Bezelye

Hayalimdeki dünya… İnsanların kendi değer yargılarını başkalarına dayatmadığı bir dünya

Aşk benim için… Heyecan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Dedem

Görmek istediğim yer… Güney Amerika’nın tümü

Mutlaka yapmak istediğim… Bir pandaya sarılmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat fazla kısa, her anın tadını çıkarmak lazım J