Derya: “Komitemiz Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilen tüm yasaları görüşüyor”

CTP Milletvekili, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Doğuş Derya, YDP’nin vicdani ret konusunu düzenleyen yasa tasarısı ile ilgili "Doğuş Derya hükümeti bypass ediyor" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı, “İddiaları gülümseyerek okudum” dedi.

Derya, hükümetin kurulduğu günden beri, ‘çakma ürünleri tezgaha dizen işportacılar’ gibi her hafta "hükümet krizi var" diyen ve suni gündemler yaratarak kamuoyunu meşgul eden muhtelif isimler olduğunu söyledi.

İlgili partinin vekillerinin meclis çalışmalarının nasıl yürüdüğünü bilmediklerini, komite çalışmalarına da katılmadıklarını belirten Derya, konuyla ilgili bilgi verdi.

Derya, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde ivediliği olup da görüşülmeyen hiçbir yasa olmadığını ifade ederek,

Komitelerde görüşülen her yasanın meclis grubunda her hafta detaylı şekilde ele alındığını dile getiren Derya, görüşülen, tamamlanan, teknik çalışması devam eden ve gündeme yeni alınacak olan tüm yasalar ile ilgili Başbakan ve milletvekillerinin komite başkanları tarafından bilgilendirildiğini, onay alındıktan sonra adım atıldığını kaydetti.

Derya, “Komitemiz ivediliği olan her zaman yasalara öncelik vermekle birlikte, bugüne dek ivediliği olmadığı halde birçok yasayı komite gündemine düşer düşmez görüşmüş ve teknik çalışma gerektirmeyenleri tamamlayarak genel kurula sevk etmiştir.” dedi.

Derya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Dün YDP Genel sekreteri Büyükyılmaz imzasıyla, "Doğuş Derya hükümeti bypass ediyor" başlıklı bir basın bildirisi yayınlandı; akabinde de aynı partinin vekili Erhan Arıklı bey BRT'ye benzer bir demeç vererek Vicdani Ret konusunu düzenleyen yasa tasarısını, "ivediliği olan" başka yasaların önüne alarak hükümet krizi yaratmaya çalıştığımı iddia etti :).Bu arkadaşların şahsıma gösterdikleri "daimi ihtimamı" bir kez daha gülümseyerek okudum.

Biliyorsunuz, hükümetin kurulduğu günden beri, çakma ürünleri tezgaha dizen işportacılar gibi her hafta "hükümet krizi var" diyen ve suni gündemler yaratarak kamuoyunu meşgul eden muhtelif arkadaşlar var. Bu arkadaşlara her gün cevap yetiştiremeyecek kadar yoğun çalışıyoruz. Lakin ilgili partinin vekilleri meclis çalışmalarının nasıl yürüdüğünü bilmedikleri ve komite çalışmalarına da katılmadıkları için olsa gerek kendilerine bir miktar bilgi vermeyi borç bilirim:

1) Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde ivediliği olup da görüşmediğimiz hiçbir yasa yoktur.

2) Komitelerde görüştüğümüz her yasa meclis grubumuzca her hafta detaylı şekilde ele alınmakta; görüşülen, tamamlanan, teknik çalışması devam eden ve gündeme yeni alınacak olan tüm yasalar ile ilgili Başbakan ve milletvekilleri komite başkanları tarafından bilgilendirilmekte ve onay alındıktan sonra adım atılmaktadır.

3) Komitemiz ivediliği olan her zaman yasalara öncelik vermekle birlikte, bugüne dek ivediliği olmadığı halde birçok yasayı komite gündemine düşer düşmez görüşmüş ve teknik çalışma gerektirmeyenleri tamamlayarak genel kurula sevk etmiştir. Çalışkan bir komite olduğumuz doğrudur, lütfen nazar etmeyin :

4) Komitemiz Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilen (ve ivediliği olup olmadığı fark etmeksizin) tüm yasaları görüşürken, teknik çalışma gerektiren ve halihazırda görüşmesi başlamış çalışmalar da bizzat komite başkanı tarafından takip edilmekte, gerektiğinde maddelerin yeniden yazılımı dahil birçok düzenleme de ilgili bürokratlarla birlikte yapılmaktadır. Zaten komite başkanının görevlerinden biri de budur.

5) İkinci genel görüşmesini yaptığımız Vicdani Ret Yasa Tasarısı da hükümetten gelen bir tasarıdır. Bu Tasarının genel görüşmelerine Başbakanlık, Dış İşleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Başsavcılık yanında Vicdani ret İnsiyatifi, TMT Mücahitleri Derneği, Barolar Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, emekli albaylar ve ilgili uzmanlar katılmıştır. Bugüne kadar hiçbir komite çalışmasına katılmayan YDP vekili Arıklı son komite toplantımıza sağ olsun 15 dakika katılmış ve oldukça detaylı, verimli ve saygılı geçen çalışmalarımıza bizzat şahit olmuştur.

6) Aynen diğer yasa çalışmalarımızda olduğu gibi, Vicdani Ret Yasası ile ilgili çalışmalarımızı da, tüm tarafların ve kurumların görüşlerini ve hassasiyetlerini alarak, bütünlüklü, insan hak ve özgürlüklerine uygun bir şekilde yürüteceğiz. O yüzden YDP'li arkadaşlara tavsiyem, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeden önce komite süreçleri ve çalışmaları ile doğru bilgi sahibi olmayı denemeleridir.