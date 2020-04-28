Derya: “Devleti borçlandıracağınıza vatandaşı borçlandırmayı önerdiniz”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Tatar’ın meclis kürsüsünde 35-40 dakika konuştuğunu ancak hiçbir şey söylemediğini söyledi.

Derya “Pandemi hastanesi olacak mı, yatak sayısı yeterli mi? İkinci bir dalgada sorun yaşanması kaçınılmazdır. Tabipleri Birliği bu konuda uyarılar yapıyor. Dikkate alınmıyor” diye konuştu.

Test sayıları konusunda Maliye Bakanı, Sibel Siber ve Bakan Pilli’nin sözleri arasında çelişkiler olduğunu anlatan Doğuş Derya hükümetin aylık test sayısının açıklanması gerektiğini söyledi.

Çalışma Bakanı’na “Elzem sektörlerde çalışan insanlar COVID olursa bunu iş kazası sayacak mısınız?” diye soran Derya, işverenlerin sigorta yatırımlarını yapıp yapmadıkları konusunun denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

İç borçlanmanın kit, pandemi hastanesi için gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Derya “Siz devleti borçlandıracağınıza vatandaşı borçlandırmayı önerdiniz” dedi.

Derya “İşsiz kalan insanların parasını 1500 TL’ye çektiniz. Maliyeci ekonomisi ile ekonomi yönetilmez” şeklinde konuştu.