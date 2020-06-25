Derya: 1 Temmuz’un bilimsel temeli nedir?

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Dünya Sağlık Örgütü’nün en riski ülkeler sınıfında gösterdiği Türkiye’yle ilgili alınan açılım kararını sorguladı, “Hangi Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile bu adım atılıyor” dedi.



Türkiye’nin yurt dışından gelen herkese test yapmadığını, yalnızca semptomları olanlara test yaptırdığını anımsatan Doğuş Derya, adaya gelişlerde “çifte test” dahi olsa Türkiye’yle ilgili kararın bilimsel temellerinin ne olduğunu sordu.



“Hiçbir bilimsel ve rasyonel temele dayanmayan bir yerden açılımı planlıyorsunuz. Türkiye ile adanın güneyini siyasi olarak aynı sepete koyuyorsunuz” diyen Doğuş Derya, güneyle kuzeyin aynı risk grubunda olduğunu söyledi.



Güneyin hem test sayısı ve pandemi hastanesi, hem de bulaşma oranıyla riskli ülkeler arasında yer almadığını; Türkiye’deki durumun ise çok farklı olduğunu anlatan Doğuş Derya, alınan kararların bilimsel bir dayanağının açıklanması gerektiğini söyledi.



Doğuş Derya, “Özel Jet Skandalı”yla ilgili polis raporunun da hükümet tarafından paylaşılmadığını, gerçeklerin halktan gizlendiğini sözlerine ekledi.