Dervişe G. Çerkez: Ailem ve rujum olmazsa olmazım
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Avukat)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yazar veya vokalist
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Avukatlık mesleğim ve çocuklarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Spesifik herhangi bir pişmanlığım yok, ancak keşke Üniversite yıllarımda sömestr tatillerinde ailemin yanına Kıbrıs’a tüm tatil boyunca gelmektense veya İngiltere’de kalıp sınavlara hazırlanmaktansa, farklı ülkeleri üniversiteli bir genç olarak gezseydim. Yani o tatilleri daha iyi değerlendirseydim, ailemi görmek ve derslerime çalışmak yanında biraz da farklı ülkelerde gezseydim.
En büyük sevincim… Çocuklarım
Hayatımın dönüm noktası… Çok var
Beni en çok etkileyen yazar… Kitapları ile beni en çok etkileyen yazarlar “A Boy Called It” serisiyle Dave Pelzer ve “Room” kitabıyla Emma Donogue olmuştur. Spritüal öğretilerle beni etkileyen ve hayatımı şekillendiren sayamayacak kadar çok yazar vardır.
Başucumdaki kitap… Çok fazla var, “The Power of You” – Anne Jones en sevdiklerimdendir.
En keyif aldığım müzik… Her türlü müziği keyifle dinlerim ama favorim genre İngilizce Pop’tur.
En son izlediğim film… Interstellar
Kendim için son aldığım şey… Kitap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bu aralar yine bir dolap temizliği yapmam lazım bakalım neler çıkacak J
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap okuyabileceğim, bol bol masaj yaptırabileceğim, meditasyon yapabileceğim ve genel olarak inzivaya çekilebileceğim “retreat” bir tatil.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Spor yapmaya sadık kalmak
Kendimde beğendiğim özellik… Şefkatli ve sabırlı
Olmasa da olur… Pırasa yemeği
Olmazsa olmaz… Ailem ve rujum :)
En iyi yaptığım yemek…Piliç küri ve pilav
Hayalimdeki dünya… Her varlığın sevgi içerisinde, toplumsal farkındalık sorumluluk ve anlayışla yaşadığı bir dünya.
Aşk benim için… Ruh eşini bulmaktır
Onunla çok tanışmayı isterdim… Tina Turner
Görmek istediğim yer… Asya’nın birçok ülkesi
Mutlaka yapmak istediğim… Kendi spritüal öğretilerimi yazıya dökmek
Son olarak söylemek istediklerim… Anda olup, sevgi ve keyifle ışıldayın.