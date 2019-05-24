Dervişe G. Çerkez: Ailem ve rujum olmazsa olmazım

(Avukat)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yazar veya vokalist

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Avukatlık mesleğim ve çocuklarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Spesifik herhangi bir pişmanlığım yok, ancak keşke Üniversite yıllarımda sömestr tatillerinde ailemin yanına Kıbrıs’a tüm tatil boyunca gelmektense veya İngiltere’de kalıp sınavlara hazırlanmaktansa, farklı ülkeleri üniversiteli bir genç olarak gezseydim. Yani o tatilleri daha iyi değerlendirseydim, ailemi görmek ve derslerime çalışmak yanında biraz da farklı ülkelerde gezseydim.

En büyük sevincim… Çocuklarım

Hayatımın dönüm noktası… Çok var

Beni en çok etkileyen yazar… Kitapları ile beni en çok etkileyen yazarlar “A Boy Called It” serisiyle Dave Pelzer ve “Room” kitabıyla Emma Donogue olmuştur. Spritüal öğretilerle beni etkileyen ve hayatımı şekillendiren sayamayacak kadar çok yazar vardır.

Başucumdaki kitap… Çok fazla var, “The Power of You” – Anne Jones en sevdiklerimdendir.

En keyif aldığım müzik… Her türlü müziği keyifle dinlerim ama favorim genre İngilizce Pop’tur.

En son izlediğim film… Interstellar

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bu aralar yine bir dolap temizliği yapmam lazım bakalım neler çıkacak J

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap okuyabileceğim, bol bol masaj yaptırabileceğim, meditasyon yapabileceğim ve genel olarak inzivaya çekilebileceğim “retreat” bir tatil.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Spor yapmaya sadık kalmak

Kendimde beğendiğim özellik… Şefkatli ve sabırlı

Olmasa da olur… Pırasa yemeği

Olmazsa olmaz… Ailem ve rujum :)

En iyi yaptığım yemek…Piliç küri ve pilav

Hayalimdeki dünya… Her varlığın sevgi içerisinde, toplumsal farkındalık sorumluluk ve anlayışla yaşadığı bir dünya.

Aşk benim için… Ruh eşini bulmaktır

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tina Turner

Görmek istediğim yer… Asya’nın birçok ülkesi

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi spritüal öğretilerimi yazıya dökmek

Son olarak söylemek istediklerim… Anda olup, sevgi ve keyifle ışıldayın.