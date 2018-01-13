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Derviş Mişon hentbolda anılacak

Derviş Mişon hentbolda anılacak

Büyükler Hentbol Ligi’nde sezon Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası ile başlıyor

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KKTC Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği Büyükler Hentbol Ligi’nde sezon Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası ile başlıyor. 15 -20 Ocak tarihleri arasında yapılacak turnuvada takımlar, sezon öncesi hazırlıklarını da sürdürmüş olacak.

Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası’nın programı şu şekilde;

15 Ocak Pazartesi

Kızlar

Atatürk Spor Salonu
DAÜ – Esentepe
(18.00)

Erkekler

Atatürk Spor Salonu
MGA - DAÜ
(19.30)

16 Ocak Salı

Kızlar

UKÜ Arena
Şahlan Spor – DİGEM
(18.00)

Erkekler

UKÜ Arena
UKÜ – Yükseliş
(19.30)

17 Ocak Çarşamba

Kızlar

UKÜ Arena
DAÜ/Esentepe – UKÜ
(18.00)

Erkekler

UKÜ Arena
MGA/DAÜ – YDÜ
(19.30)

18 Ocak Perşembe

Kızlar

Atatürk Spor Salonu
YDÜ – Şahlan/DİGEM
(18.00)

Erkekler

Atatürk Spor Salonu
Gençlik Gücü – UKÜ/Yükseliş
(18.00)

20 Ocak Cumartesi

UKÜ Arena
Kızlar final (17.00)
Erkekler final (18.30)

 

 

 

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