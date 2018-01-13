Derviş Mişon hentbolda anılacak
Büyükler Hentbol Ligi’nde sezon Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası ile başlıyor
KKTC Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği Büyükler Hentbol Ligi’nde sezon Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası ile başlıyor. 15 -20 Ocak tarihleri arasında yapılacak turnuvada takımlar, sezon öncesi hazırlıklarını da sürdürmüş olacak.
Derviş Mişon Büyükler Hentbol Turnuvası’nın programı şu şekilde;
15 Ocak Pazartesi
Kızlar
Atatürk Spor Salonu
DAÜ – Esentepe
(18.00)
Erkekler
Atatürk Spor Salonu
MGA - DAÜ
(19.30)
16 Ocak Salı
Kızlar
UKÜ Arena
Şahlan Spor – DİGEM
(18.00)
Erkekler
UKÜ Arena
UKÜ – Yükseliş
(19.30)
17 Ocak Çarşamba
Kızlar
UKÜ Arena
DAÜ/Esentepe – UKÜ
(18.00)
Erkekler
UKÜ Arena
MGA/DAÜ – YDÜ
(19.30)
18 Ocak Perşembe
Kızlar
Atatürk Spor Salonu
YDÜ – Şahlan/DİGEM
(18.00)
Erkekler
Atatürk Spor Salonu
Gençlik Gücü – UKÜ/Yükseliş
(18.00)
20 Ocak Cumartesi
UKÜ Arena
Kızlar final (17.00)
Erkekler final (18.30)