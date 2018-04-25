Derviş G. Zeybek: Yaşadığım her tecrübe bir dönüm noktası…

(Profesyonel Insan olmaya çalışırım. Yuka Blend Sokak Festival’i ve STUDIO 21’in kordinatörlüğünü da yaparim ek iş olarak)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hiç :)

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gendime hayatın dadını çıkarmama yardımcı olacak başga bir iş bulurdum :)

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… En genel anlamda verebileceğim en kısa ve güzel cevap ise: Sanat ve spor…

Kayıtsız kalamadığım şey… Sevgisizlik.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlıklarım yokdur pek, çok sevmem ve isdemem da hayatımda bana zaman gaybeddirecek bu gibi konuların ve hislerin olmasını acıkcası…

En büyük sevincim… Bisiklet alışganlığım…

Hayatımın dönüm noktası… Doğduğum gün :)Doğduğum günden itibaren hayatımda yaşadığım her tecrübeyi bir dönüm nokdası olarak görmeye çalışırım.

Beni en çok etkileyen yazar… His Holliness 14. Dalai Lama :)

Başucumdaki kitap… Saddharmapundarika

En keyif aldığım müzik… Son yıllarda çok seçici olmasam da özellikle ‘’Reggae’’, ‘’Dub’’ ve ‘’Phsycedelic’’ müzik tarzlarını ve bunların garışımlarını dinlediğimi söyleyebilirim.

En son izlediğim film… Çok sık film izlediğimi söylersam yalan olur. Hollywood çıkışlı filmeri takip edmeyi pek sevmem ve zorda galmadikça da izlemem. Son yıllarda bağımsız sinemaynan ilgilenmeye, ufak ufak da olsa bilgi sahibi olmaya başladım.

Kendim için son aldığım şey… Çok güzel bir tesbih…

Dolabımdaki en gereksiz şey… Hangi dolabımdaki? :)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Saksıda ÇİÇek :)

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tatil ve benzeri aktiviteleri hayatıma dahil etmeyi öğrenmem lazım. Ayrıca yemek alışkanlığımı değişdirmek isderim en kısa zamanda…

Kendimde beğendiğim özellik… Gendimnan ilgili hiç bir şeyi golay golay beğenememem :) #tb

Olmasa da olur… Kıbrıs’ın 50 derece yazları mesela :) 30-35 Derecede anlaşşak harika olurdu…

Olmazsa olmaz… Su ve sevgi

En iyi yaptığım yemek… Error 404 Error 404 Error 404 Error 404. Mutfak nerdeysa tamamen hayatımdan cıkmış durumdadır şu anda. :)

Hayalimdeki dünya… Herkes, her canlı düşünülsün ve değer görsün… Hareket alanı olsun her canlının…

Aşk benim için… Her yerdedir…

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tam net bir cevap veremem fakat: Mahatma Gandi, Nelson Mandela, Amy Winehouse, Bob Marley, Guy Ritchie, 14. Dalai Lama vb…

Görmek istediğim yer… Himalaya Dağları

Mutlaka yapmak istediğim… Uzun bir gezi…

Son olarak söylemek istediklerim… #Önyargısız #sevgi