Anjiyo yapılarak kalbine stent takılan 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu taburcu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Doktoru Prof. Dr. Hamza Duygu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

Duygu “3. Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nu bugün şifa ile taburcu ettik. Kendilerine sağlıklı ve huzur dolu günler diler, en içten saygı ve sevgilerimizi sunarız” dedi.

3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na anjiyo yapılarak kalp damarlarından birine stent takılmış, tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği açıklanmıştı.