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Derviş Çebiç görevden alındı, yerine Metin Bilmem atandı

Derviş Çebiç görevden alındı, yerine Metin Bilmem atandı

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç üçlü kararnameyle görevinden alınarak yerine, Cezaevi eski Müdürü Metin Bilmem atandı.

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Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç üçlü kararnameyle görevinden alınarak yerine, Cezaevi eski Müdürü Metin Bilmem atandı.

Merkezi cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’in 25 Temmuz'da üçlü kararnameyle görevinden alınarak yerine eski Müdürü Metin Bilmem’in atandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı hükümet kaynakları bu bilgiyi YENİDÜZEN’e doğrularken, kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.

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