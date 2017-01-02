Dert bizde ama derman da ellerimizdedir

Neriman Cahit

Ruhi Su’yu dinliyorum…

O derinlerden, kaya kavuklarından çağlayan, akan buz gibi soğuk suyun, kuruyan, bunalan içimize getirdiği serinlik gibi…

“Dostlarım, kardeşlerim, canlarım / kaldırın başlarınızı / suçlular gibi yüzünüz yerde / özünüz darda durup dururuz / kaldırın başlarınızı yukarı / Bize göz verildi. GÖZLEYİN diye. Kulak verildi, Dinleyin diye… / El gövdede kaşınan yeri bilir… / DERT BİZDE DERMAN ELLERİNİZDEDİR…

***

Dostlarım, kardeşlerim, canlarım…

Ben de sizlere sesleniyorum: Suçlular gibi ezik yüzümüz yerde – canımız darda durduğunuz yeter.

Bize göz verildiyse sadece ağlamak için mi?

Kulak verildiyse sadece gerçeklere kapamak için mi? Dil verildiyse sadece yakarmak için mi?

YA ELLER…

Bazen yürek olan eller ve bazen el olan yürekler yeterli mi? Sadece Tanrı’ya açılmak mı görevleri… Yeterli mi bu? Ya el elliğiyle gövdede kaşınan yeri bilirken… Söyleyin dostlarım, kardeşlerim… Canlarım… Söyleyin…

Biz, ne zaman bileceğiz, bizimle ilgili gerçekleri… Bizi, bu gerçeklere mahkum edenleri…

Evet… Ne zaman bileceğiz dertlerimizin dermanının ellerimizde olduğunu…

Bir

İki

Üç

Dört

On dört

Yüz dört

Milyonlarca milyonlarca dört…

***

Ve, her şey tutsak… Gülüş tutsak, umut tutsak, yaşam tutsak…

***

İnsanlar sıra sıra, boy boy, dizi dizi…

Afrikalısı, Afganlısı, Filistinlisi… Ve…

Ve, BİZİMKİSİ…

Bir Ramazan Bayramında, bir 20 Temmuz’da, bayram öncelerinde, bayram sonralarında…

Ve, bilinen hangi ölçülerde, hangi hesaplarda, hangi matematiksel, sosyal ya da psikolojik artı ve eksilerde…

Başları öne eğik, yüzleri yerde… Özleri darda… Dostlarımız… Kardeşlerimiz, Canlarımız…

Kimi ana, kimi baba, kimi nişanlı ya aşık… Ya da emekli…

Ama…

Ana analığını, baba babalığını, eş eşliğini, yavuklu yavukluluğunu ve nişanlı nişanlılığını yaşayamadıktan… Doyasıya yaşayamadıktan…

Bir ömür boyu ezikliğe, çaresizliğe tutsak olduktan sonra…

Dostlarım… Kardeşlerim, canlarım…

Artık ve lütfen farkındalık ışığında inanarak yineleyelim:

DERT BİZDE AMA... DERMAN DA BİZDE

DERMAN BİZİM ELLERİMİZDEDİR…

***

YENİ BİR YILIN BAŞINDAYIZ…

VE

Tam da sırasıdır…

DERT BİZDE… DERMAN DA… BİZİM ELLERİMİZDEDİR kararını vererek bir yıllık bir özgürleşme planı yapalım… ve SEN-BEN KAVGASINA düşmeden de gerçekleştirelim…

Mutlu yıllar dileği ve başarılarıyla…