Dershane, kurs ve etütler açılıyor
Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dershane, Kurs Yeri ve Etüt Merkezleri, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek.
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Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dershane, Kurs Yeri ve Etüt Merkezleri, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek.
Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, dershane, kurs yeri ve etüt merkezlerinin gerekli koşulları sağlayarak 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabileceğini açıkladı.
Uzun, açılım koşullarının hafta içi ilgili kurumlara yazılı olarak gönderileceğini belirtti.
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Etiketler : Dershane, kurs, etüt, salgın, covid-19, bakanlar kurulu, eğitim ve kültür bakanlığı
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