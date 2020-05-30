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Dershane, kurs ve etütler açılıyor

Dershane, kurs ve etütler açılıyor

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dershane, Kurs Yeri ve Etüt Merkezleri, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek.

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Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dershane, Kurs Yeri ve Etüt Merkezleri, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, dershane, kurs yeri ve etüt merkezlerinin gerekli koşulları sağlayarak 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabileceğini açıkladı.

Uzun, açılım koşullarının hafta içi ilgili kurumlara yazılı olarak gönderileceğini belirtti.

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