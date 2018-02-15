Ders zili yarın çalıyor

Okulların yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor.

31 Ocak’ta karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan yaklaşık 47 bin ilkokul, anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisi, yarın yeniden ders başı yapacak.

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 13 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 7 Haziran’da alacak.

2018-2019 öğretim yılı 17 Eylül’de başlayacak