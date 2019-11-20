Orta Öğretim’de 18 Kasım’da ‘ara sınav’ dönemi başlamasına karşın birçok okuldaki çok sayıda branşta öğretmen eksikliği giderilmediği için sınavlar da gerçekleştirilemedi… Öğrenciler ‘öğretmen olmayan’ derslerden ‘sınava giremedi’, müfredatların nasıl tamamlanacağı sorusu ise yanıtsız kaldı…

Dila ŞİMŞEK

Sınavların başlamasına rağmen, birçok okulda öğretmen olmadığı için ders de, sınav da yapılmıyor.

Orta Öğretim’de 18 Kasım’da ‘ara sınav’ dönemi başlamasına karşın birçok okuldaki çok sayıda branşta öğretmen eksikliği giderilmediği için sınavlar da gerçekleştirilemedi…

Öğrenciler ‘öğretmen olmayan’ derslerden ‘sınava giremedi’, müfredatların nasıl tamamlanacağı sorusu ise yanıtsız kaldı…

Eğitim Bakanlığı’ndan YENİDÜZEN’in konu ile ilgili sorularına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

6 OKULDA, ÇOK SAYIDA BRANŞTA DERSLER YAPILAMIYOR… Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan elde edilen bilgiye göre 6 okulda, çok sayıda branşta öğretmen eksiklikleri nedeniyle dersler de sınavlar da yapılamıyor… Eksik branşlar arasında kimya, felsefe, resim, teknoloji tasarım, bilgisayar ve İngilizce coğrafya gibi temel dersler de var… Eğitim Bakanlığı’ndan ise YENİDÜZEN’in konu ile ilgili sorularına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Kimya, felsefe, resim, teknoloji tasarım, bilgisayar ve İngilizce coğrafya…”

YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, kimya, felsefe, resim, teknoloji tasarım, bilgisayar ve İngilizce coğrafya branşlarında öğretmen eksikliği olduğunu, bu nedenle okullarda ilgili dersin sınavı yapılamadığını kaydetti.

Eylem, Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi’nde sınıfların 44 kişiyi bulduğunu, merkezi birçok noktada benzeri rakamların olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili açıklama almak için Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yapılan talepten ise yanıt gelmedi.

Gönendere’deki Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda resim ve bilgisayar öğretmeni, İskele’deki Bekirpaşa Lisesi’nde kolej bölümünde İngilizce Coğrafya öğretmeni olmadığını ifade eden Eylem, altı okulda öğretmen eksikliği yaşandığını belirtti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz ise, ilkokullarda da sınıfların 35 kişiyi bulduğunu, müdür ve müdür muavini eksiklikleri yaşandığını dile getirdi. Yabancı nüfusun artışıyla, oryantasyon sorununun da ciddi duruma geldiğini ifade eden Kaçmaz, bunun yanı sıra rehberlik ve özel eğitim alanlarında da sorunlar yaşandığını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Sınıflar 44 kişiye ulaştı, öğretmen yok”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okulların açılması üzerinden iki ay geçmesine rağmen okullardaki öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter eksikliklerinin devam ettiğini kaydetti.

“Dersler boş geçiyor, çocuklar sınava giremedi”

Eylem şu şekilde konuştu: “Gönendere’deki Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda resim ve bilgisayar öğretmeni 18 Kasım’da 1. Dönem ara sınavları başlamış olmasına rağmen hala eksik. Bekirpaşa Lisesi’nde kolej bölümünde İngilizce Coğrafya öğretmeni olmadığı için dersler boş geçiyor, çocuklar sınava giremedi. Bakanlık, İngilizce Coğrafya öğretmeni bulamadığını söylüyor ancak ne münhal açıldı ne de sınav yapıldı. Türkçe Coğrafya öğretmeninin gönderilmesi konuşuluyor ancak kolej sınıfından bahsediyoruz. Lefkoşa, Mesarya ve Karpaz’da öğretmen eksiklikleri var. Eksik branşlar ise, kimya, felsefe, resim, teknoloji tasarım, bilgisayar ve İngilizce coğrafya. Bakanlık kamuyu, kamu ise bakanlığı suçluyor…”

“Namık Kemal Lisesi’nde sınıflar 44 kişiyi buldu”

“Namık Kemal Lisesi’nde sınıflar 44 kişiyi buldu. Dıştan bitirme sınavları yapıldı, öğrenciler ikinci dönem hemen okula gönderiliyor ancak başlatılmaması gerekir. Ne yasa, ne tüzük! Anafartalar Lisesi 42 kişilik sınıflarla ders işliyor. Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da yeni okul ihtiyacı var. Bunun hesabını vermesi gereken Eğitim Bakanlığı’dır. Geçen sene de öğretmensizlik nedeniyle çocuklar başka okullarda sınava girmişti. Çocukların eşit eğitim hakkı ellerinden alınıyor”

İLKOKULDA ORYANTASYON, ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK SORUNU… İlköğretim’de de ‘oryantasyon’ sorununa işaret eden KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, okullardaki yabancı nüfusun arttığını ancak oryantasyonun sağlanamadığını, bunun yanı sıra özel eğitim ve rehberlik alanlarında da eksiklik olduğunu kaydetti. Bazı ilkokullardaki müdür ve müdür muavini eksikliği de sürüyor…

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz:

“Oryantasyon sınıfları, özel eğitim ve rehberlik servislerine acil ihtiyacımız var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, okullardaki nüfus artışının sınıfları ve verimliliği etkilediğini, yabancı öğrencilerin oryantasyon sorunu yaşadığını ifade etti. Müdür ve müdür muavini ihtiyaçlarının yaşandığını belirten Kaçmaz, Gönyeli, Dikmen, Girne merkez, Mağusa merkez, Hamitköy ve Alsancak bölgelerindeki okullara acilen yeni okul yapılması gerektiğini vurguladı.

“Müdür ve müdür muavini ihtiyacı var”

Kaçmaz şöyle konuştu: “Okullarımızın açılmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen, öğretmen eksiklikleri devam ediyor. Emeklilik ve son atamaların yanı sıra, nüfusun artışıyla da müdür ve müdür muavini ihtiyaçları ortaya çıktı. Eksik öğretmeni olan okulların bir bölümüne öğretmen verilmiş olmasına rağmen, bazı okullarımız halen eksik öğretmenle eğitim-öğretime devam etmek zorunda bırakılıyor. Sınıflar 35 kişiyi buldu. Gönyeli, Dikmen, Girne merkez, Mağusa merkez, Hamitköy ve Alsancak bölgelerinde okullar kapasitelerini aşmış durumdadır. Bu bölgelere yeni okul planlamalarının acilen yapılması gerekiyor. Okullarda Türkçe konuşmayan öğrencilerin artmasıyla, oryantasyon sorunu yaşıyoruz. Oryantasyon sınıfları, özel eğitim ve rehberlik servislerine acil ihtiyacımız var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor”