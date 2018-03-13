Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ta barış sürecine katkı koyacak, Mağusa kentini birleştirecek, Derinya geçiş noktasının halen açılmaması bölgedeki sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi.

Mağusa İnisiyatifi, 31 Mart Cumartesi günü Derinya’nın açılması için ikinci kez ortak eylem düzenleme kararı aldı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin 2015 yılında görüşme sürecinin başında açmaya karar verdikleri Derinya’da, Kıbrıs’ın güneyindeki çalışmaların tamamlanmasına rağmen kuzeyde yalnızca asfaltlamanın yapılması tepkiye neden oldu.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karayolları Dairesi, geçiş noktasına kurulacak kabin, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarına ilişkin projelendirmenin devam ettiğini açıklarken, proje çalışmalarının başlamasına yönelik de öngörülen herhangi bir tarih olmadığını ifade etti.

Kıbrıs’ta barış sürecine katkı koyacak, Mağusa kentini birleştirecek Derinya geçiş noktasının halen açılmaması bölgedeki sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. Mağusa İnisiyatifi, 31 Mart Cumartesi günü Derinya’nın açılması için ikinci kez ortak eylem düzenleme kararı aldı.

Sivil toplum örgütleri ve esnaf ortak görüşte: Derinya’yı açın…

YENİDÜZEN, Derinya geçiş noktası ile ilgili Mağusa’daki sivil toplum örgütleri ve bölge esnafı ile görüştü.

Mağusa’daki sivil toplum örgütleri, Derinya geçiş noktasının bir an önce açılması talebini yineledi, bölgenin ‘çıkmaz sokak’ olmaktan kurtarılmasını isteyerek, Aplıç ile ‘rehin’ alınmaya çalışıldığını savundu.

Örgüt temsilcileri, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Aplıç ve Derinya geçiş noktasının ‘eş zamanlı’ açılmasına yönelik açıklamasını da eleştirdi.

Bölge esnafı ise Derinya’nın açılmasının elzem olduğunu ifade ederek, geçiş noktasındaki çalışmaların tamamlanmasının hem barış sürecine katkı koyacağını hem de ekonomik getiri sağlayacağını vurguladı.



KARAYOLLARI DAİRESİ: PROJE ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİH YOK

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karayolları Dairesi, geçiş noktasına kurulacak kabin, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarına ilişkin projelendirmenin devam ettiğini açıkladı, proje çalışmalarının başlamasına yönelik öngörülen tarih olmadığını ifade etti

Öte yandan konuyla ilgili görüş almak için aradığımız Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a ulaşılamadı.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise açıklama yapmadı.

MAĞUSA’DA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ NE DEDİ?

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı:

Derinya, Mağusa’yı ‘çıkmaz sokak’ olmaktan kurtaracaktı

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, Derinya geçiş noktasının açılmasının Mağusa’yı ‘çıkmaz sokak’ olmaktan kurtaracağını, hem liderlerin hem de hükümetin Derinya ile Aplıç’ta üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Dağlı, Derinya’nın açılmasının çözüme ve barışa katkı koyacağına dikkat çekerek, buna rağmen söz konusu çalışmaların geciktirilmesine anlam veremediklerini söyleyerek, Derinya ile birlikte ekonomik getiriler sağlanacağını da ifade etti.

“Aplıç’ı öne atarak şaşırtma yapmak hoş değil”

Şu anda ne Derinya’da ne de Aplıç’ta Kıbrıs’ın kuzeyinin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini söyleyen Dağlı, “Görevi tamamlamamıza rağmen, Aplıç’ta ‘Kıbrıslı Rumlar neden üzerine düşeni yapmadı’ şeklinde suçlama oyununa girişildi. Ama Kıbrıslı Türklerin ve Türk tarafının niye Derinya ve Aplıç’ta üzerine düşeni bitirmediğini söylenmiyor.” dedi.

Dağlı, Derinya’da Kıbrıs’ın kuzeyinde yalnızca AB’nin finansmanı ile 2.8 kilometrelik yolun tamamlandığını, bölgedeki askerin talebi ile de tellerin yenilendiğini belirtti, bölgedeki telefon, kabin, elektrik gibi alt yapı çalışmasının yapılmadığını ifade etti.

Dağlı, Derinya’nın açılması için Kıbrıs’lı Rumların ‘hazır’ durumda olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: Durum buyken, Aplıç’ı öne atarak şaşırtma yapmak hoş değildir. Dürüstçe, ‘kapıları açmak istemiyoruz’ deseler anlarız. Bugüne kadar Lefkoşa’da, Bostancı’da açılan herhangi bir kapı için başka bir kapı şartı kondu mu? Biz her açılan kapıdan memnun oluruz.

İki toplumun yakınlaşması, bir araya gelmesi için çabaladıklarını söyleyen Dağlı, özetle şunları söyledi: Mağusa’nın ikiye bölünmüşlüğü vardır. Bu şehirle biz yıllardır beraber yaşamak zorunda kaldık. Mağusa’nın arkası hayalet şehirdir, bu da bizi oldukça üzmektedir. En azından bu yol hayalet şehrin etrafından dolanarak, Kıbrıs’ın güneyine bağlayan bir yoldu. En azından çıkmaz sokak olmaktan Mağusa’yı kurtaracaktı. Maalesef bunu da iradesiz, öngörüsüz siyasiler tarafından bu şansı da kaybediyoruz.

“Mağusalının ortak talebi, Derinya’nın açılmasıdır”

Dağlı, Mağusa’da sivil toplum örgütleri, esnaf ve yurttaşların ortak talebinin Derinya geçiş noktasının açılması olduğunu vurguladı.

Derinya’nın açılması için geçtiğimiz dönemde yaptıkları eylemi de hatırlatan Dağlı, “Eylem yaptık, sağ partilerden diğer partilerde de insanlar gelmişti. Herkes, Derinya’nın açılmasını istiyor. Kıbrıs’ın güneyine yaklaşık 2.5 milyon turist geliyor. Her gün 10-15 otobüs Mağusa’ya geliyor. Niye biz bunu kullanmıyoruz?” dedi.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı ile temaslarda bulunduklarını da söyleyen Dağlı, İçişleri Bakanı, geçtiğimiz yıl yapılan, seçim nedeniyle de geciken bütçeye Derinya ile ilgili herhangi bir kaynağın ayrılmadığını, yeni bütçe çalışmalarında bunu talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai

Mağusa, şimdi de Aplıç ile ‘rehin’ alınmak isteniyor

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai ise Mağusa’nın 44 yıldır Kapalı Maraş ile ‘rehin’ alındığını, şimdi de Aplıç geçiş noktası ile benzer bir durumun yaşatılmak istendiğini söyledi.

Atai, bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, Derinya ile ilgili ortak eylemin gündemde olduğunu aktardı.

Lefke’deki sivil toplum örgütlerinin nedeyse Mağusa’yı ‘rehin’ tutarak, kendileri için kazanç sağlamalarını anlamakta zorlandıklarını dile getiren Atai, “Yaz başı Derinya, sene sonu Aplıç açılırsa, kime ne zararı var?” diye sordu.

Atai, Derinya geçiş noktasının bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.

“Derinya Belediye Başkanı ve halk, Mağusalılar ile aynı görüşte”

Derinya için hem kuzey hem de güneydeki çalışmaların eş zamanlı başlatıldığını söyleyen Atai,

Kıbrıs’ın güneyinde ‘anahtar teslim’ denilebilecek, kabinleri açıp işe başlanabilecek bir manzara varken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışmaların hala tamamlanamadığını ifade etti.

Atai, şu anda Derinya’nın Kıbrıs’ın güneyindeki turların gezi rotasında yer almadığını ifade ederek, özetle şöyle konuştu: Derinya’dan direk geçiş olmadığı için, tur otobüsleri onu bp-pass ederek, 17.5 kilometre giderek, İngiliz üstlerinden geçiş yapıyor. Derinya’ya uğramıyor, Derinya da bizim yaşadığımız yoksunluklara benzer şeyler yaşıyor.

Derinya Belediye Başkanı ve halkının Mağusalılar ile aynı düşünce olduğunu söyleyen Atai, Derinya’nın açılmasının küçük esnafa ciddi şekilde yansıyacağını kaydetti.

Mağusa İnisiyatifi’nden Mertkan Hamit:

Yürütmenin adım atmasını bekliyoruz

Öte yandan Mağusa İnisiyatifi’nden Mertkan Hamit, Derinya geçiş noktasının açılması için yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyindeki kesimlerin değil, Kıbrıs’ın güneyinin de hem fikir olduğunu söyledi.

Hamit, yakın zamanda Derinya Belediye Başkanı ile görüştüklerini, Kıbrıs’ın güneyinden de geçiş noktasının açılması için ciddi istek olduğunu belirtti.

4’lü koalisyon hükümetinin bu konu ile ilgili bir an önce adım atması gerektiğini ifade eden Hamit, yerel yönetimlerin de gerekli çabayı sarf etmediğini dile getirdi.

Hamit, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ‘Aplıç ve Derinya’nın eş zamanlı açılmasına’ yönelik yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Bu da mı al-ver kozu olacak? Toplum yaralarının sarılması mı isteniyor? 3 senede 1.5 kilometrelik yol dökülmedi. Bu sorunu çözemeyenler, devlete nasıl ortak olacak dediklerinde ne yapacağız? şeklinde konuştu.

Hamit, şu anda yürütmenin adım atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

KUZEY’DE ASFALTLAMA VE TELLEME YAPILDI… Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin 2015 yılında görüşme sürecinin başında açmaya karar verdikleri Derinya’da, Kıbrıs’ın güneyindeki çalışmaların tamamlanmasına rağmen kuzeyde yalnızca asfaltlamanın yapılması tepkiye neden oldu.

Karayolları Dairesi:

Proje çalışmalarının başlamasına yönelik öngörülen tarih yok

Karayolları Dairesi’nden alınan bilgiye göre; Kıbrıs’ın kuzeyinde 2.5 kilometrelik yolun döküldüğünü, bölgedeki tellerin yenilendiğini aktardı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karayolları Dairesi, geçiş noktasına kurulacak kabin ile su ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarına ilişkin projelendirmenin devam ettiğini açıkladı.

Daire, proje çalışmalarının başlamasına yönelik de öngörülen herhangi bir tarih olmadığını ifade etti.

ÖRGÜTLER VE ESNAFTAN ORTAK TALEP: DERİNYA’YI AÇIN!... Derinya ile ilgili Mağusa’daki sivil toplum örgütleri ve bölge esnafı ise geçiş noktasının bir an önce açılması, Aplıç ile ‘rehin’ alınmaması gerektiği noktasında birleşirken, bölgenin ‘çıkmaz sokak’ olmaktan kurtarılmasını da istedi.

BÖLGE ESNAFI NE DÜŞÜNÜYOR?

Yılmaz Parlan: Hem barış, hem ekonomik özgürlük için Derinya’nın açılmasını istiyoruz

“Derinya geçiş noktası ile ilgili 14 yıl, Kıbrıs Sorunu ile ilgili de mücadele 44 yıldır devam ediyor. Bir sorun 14 yıldır devam ediyorsa, bileceksiniz ki devlet politikasıdır. Devlet istemediği için geçiş noktası açılmıyor, bir sorun 44 yıldır devam ediyorsa, devlet istemediği için bu sorun çözülmüyor. Yoksa oturur, görüşürsünüz, birkaç içerisinde gereğini yaparsınız. 2003 yılında sabahtan akşama 5 geçiş noktası birden açıldı. Kimse de bize para vermedi. O gün devlet öyle istemişti, baskı altındaydı, yürüyüşler vardı… Toplumdaki ateşi, tansiyonu düşürmek istiyorlardı. O nedenle de geçiş noktaları açılmıştı. Burada devlet istemediği için kapılar açılmıyor. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Aplıç’a gitti. 3 yıl önceki sözlerin aynısını söyledi. Toplumun özgürleşmesini, para kazanmasını istemiyorlar. Derinya açılırsa, onun getireceği ekonomik aktivite ve sosyal etkileşimden korkuyorlar. Direk olarak kapının açılmasına karşı da gelmiyorlar. Sürekli ‘yol kazası’ olmasını bekliyorlar, ayak sürüyorlar. Zamana uğruyorlar. Çözmek isteseler, yarın Derinya’yı açabilirler. Biz bunlardan umudumuzu kestik. Çünkü hem istemiyorlar, hem siyasi iradeleri yok. Avrupa’dan gelecek parlamenterle eylem yapacağız. Esnaf olarak Derinya’nın açılmasını istiyoruz. Hem barış, hem ekonomik özgürlük için bunu istiyoruz. Mağusa İnisiyatifi’nin eylemine de destek vereceğiz.”

Hüseyin Akterzi: Derinya’nın açılması esnaf için elzemdir

“Derinya geçiş noktasının açılması, Kaleiçi esnafı için iyi bir adım olacaktır. Yerli halkın alım gücü azaldı, gündeliğimizi, dükkanlarımızın giderlerini turistten aldığımız parayla karşılıyoruz. Kıbrıs2ın güneyinden kaliteli turist geldiğinde, Derinya geçiş noktası açıldığında turistlerden daha fazlası gelecek. İnsanlar istediğinde, arabalarıyla, bisikletleriyle buraya gelebilecek. Derinya’nın açılması esnaf için elzemdir, bir an önce adım atılmalıdır.”



Serhat Parlan: Derinya’da yanlış politika uygulanıyor

“Son 5 yıldır beklediğimiz Derinya geçiş noktasının açılışı ile ilgili siyasi iradenin kendinde bu gücü hissetmemesi, burada bulunan Türkiye askerinin izin vermeyişinden dolayı adım atılamıyor. Geçiş noktası açılmış olsa, Mağusa bölgesi sadece esnafı ile değil her şeyi ile ayağa kalkmış olacak. Ama ne yazık ki KKTC devleti, insanlarının refaha ulaşmasını istemiyor. Kendilerine ‘gebe kalınmasını’ istediği için Derinya’yı açmıyorlar. Kıbrıs’ın güneyinde yol tamamen bitmiş durumdadır. Bizde ise asfalt ve telleme bitti. Devlet kendi politikasını Lefke ile birlikte yapmak istediği için işi uzatmaktadır. Bu yanlış bir politikadır. Bu konuda sert bir tepkimiz olacaktır. Yeni hükümetten sürecin tamamlanması için adım atmasını istiyoruz. Yüzde 5000 turist artışı olacağını düşünüyorum. Derinya 5-7 dklık uzaklıkta… Turist daha rahat alışveriş yapma fırsatı bulacak.”

Kasım Uluçaylı: Liderler ilk görüşmelerini Derinya’yı açarak başlatsın, iki topluma umut ışığı olsun…

“Geçiş noktalarının açılması hem Kıbrıs Sorunu’nun çözülmesi, insanlar birbirleriyle iç içe olması ve ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyinde değil, Kıbrıs’ın güneyinde de aynı fayda sağlanacaktır. Derinya geçiş noktasının halen açılmamasına anlam veremiyorum. Eğer, söylendiği gibi her iki tarafta da niyet varsa, niye açılmadığını soruyorum. Kıbrıs’ın güneyi de kuzeyi de Derinya’nın açılmasını istiyor. Peki geçiş noktası neden açılmıyor? Derinya’nın açılması, muhakkak olumlu yansıyacaktır. Örneğin; bisiklet ve motosiklet turizmi çok yaygın… Geçiş noktası açılırsa, en az 20 kilometrelik mesafe kazanılacak. Hem Kıbrıs’ın kuzeyinin tanınması hem de ekonomisinin canlanması için iyi bir adım olacak. Liderlere buradan çağrı yapıyorum; ilk görüşmelerini Derinya geçiş noktasını açarak başlatsınlar, iki topluma birer umut ışığı olsun…”

Ege Gazioğlu: Derinya artık açılmalı, süreç daha fazla uzamamalı

“Geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Arasta bölgesindeydim. Geçiş noktasının açık olması nedeniyle insanlar yürüyerek Arasta’ya geçebiliyor, her yer oldukça canlıydı. Ama bizde öyle bir şey yok. Derinya’da eylem yapmıştık. İnsanlar, bisikletleriyle gelerek destek vermişti. Çok güzel bir görüntüydü. Derinya’nın açılmasının bölgeye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Süreç daha fazla uzamamalı. Ama ümidi kesmiş durumdayım.”

Ali Rüzgar: Geçiş noktalarının açılması, barış sürecine katkı koyar

“Çok uzun yılladır bu bölgede esnafım. Derinya geçiş noktasının açılması, çok iyi bir adım olacaktır. Bölgeye ciddi katkı sağlayacaktır. Geçiş noktası, Kaleiçi’ne oldukça yakın. İşler zaten durağan, geçiş noktansın açılması ile hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum. Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışmalar bir an önce tamamlanmamalıdır. Kıbrıs’ın güneyindeki çalışmalar bitmişse, biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Geçiş noktalarının açılması, barış sürecine de katkı koyar.”

Ahmet Ekenel: Dört gözle kapının açılmasını bekliyoruz

“Derinya geçiş noktası açılacağında büyük heyecan duymuştuk. Bütün esnaf toplanıp, Derinya’da eylem yapmıştık. Dört gözle kapının açılmasını bekliyoruz. Ne zaman açılacağı belli değil, hepimiz beklemedeyiz. Esnafın hali ortada… Derinya’nın açılması çok büyük fayda sağlayacaktır. Sürecin uzaması ekonomik olarak kayba neden oluyor. Tüm geçiş noktalarının açılması barışa büyük katkı sağlar. Temennimiz bir an önce geçiş noktasının açılmasıdır.”

Nilgün Dal: Yeni hükümete sesleniyorum, ‘kapımızı açın’…

“Derinya geçiş noktasının açılmasını istiyorum. En azından Mağusa Suriçi esnafı bir nefes alacaktır. Yerli halk Suriçi’nden elini ayağını kesti, yalnızca turistler bölgeye geliyor. Geçiş noktası açılınca hareketliliğin artacağına inanıyorum.

İki taraf arasında ilişkiler ne kadar sıcak tutulursa, barışa o kadar yakın oluruz. Yeni hükümete sesleniyorum, ‘Kapımızı açın’…”

Mehmet Dal: Derinya’nın açılması, Mağusa esnafının can damarı olacaktır

“Bir an önce Derinya geçiş noktasının açılmasını istiyoruz. Süreç çok uzadı. Mağusa İnisiyatifi haricinde kimse bu konuda çalışma yapmıyor. Ortak eylem yapılmıştı, yeni eylem yapılmalıdır. Derinya’nın açılması, Mağusa esnafının can damarı olacaktır.”