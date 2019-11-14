Fehime ALASYA

Mağusa ve Lefke’ye ‘nefes’ aldıran Derinya ile Aplıç geçiş noktalarının açılmasının üzerinden bir yıl geçti, bir yılda 327 bin 620 giriş-çıkış işlemi yapıldı. En fazla geçiş Mağusa’daki Derinya kapısında kayda geçti.

Lefke’deki Aplıç geçiş noktasından toplamda 25 bin 443 giriş-çıkış işlemi yapılırken, bu sayı Mağusa’daki Derinya’da toplam 302 bin 177 oldu.

Resmi verilere göre; 2 Kasım 2018’den 12 Kasım 2019 yılına dek geçen 12 aylık sürede, Derinya ile Aplıç geçiş noktalarında toplamda 327 bin 620 giriş-çıkış işlemi yapıldı.

Her iki geçiş noktasında da toplamda şahıs geçişlerinin araç geçişlerine göre daha fazla olduğu görüldü.

Aplıç’tan 6 bin 496 araç, Derinya’dan 93 bin 270 araç geçti…

Söz konusu sürede, araç bazındaki geçişlerde Aplıç’tan toplam 6 bin 496 araç, Derinya’dan ise toplam 93 bin 270 araç giriş çıkış yaptı.

Kişi bazında ise Aplıç geçiş noktasından toplam 18 bin 947 kişi giriş çıkış yaparken, Derinya’dan 208 bin 907 kişinin giriş çıkış yaptığı verilere yansıdı.

Derinya’da güneyden kuzeye araç geçişleri fazla…

Mağusalı’nın yıllarca beklediği Derinya geçiş noktasının açılmasının ardından binlerce Kıbrıslı Türk ve Rum ve geçiş noktalarını kullandı. Hem yaya, hem de araçlarıyla binlerce kişinin giriş-çıkış işlemi yaptığı resmi verilere yansıdı.

Buna göre; Derinya geçiş noktasından bir yıllık sürede 208 bin 907 kişi giriş çıkış yaparken, bunların 104 bin 550’si Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine 104 bin 357’si ise güneyden kuzeye geçti.

Araç bazındaki Derinya geçişlerinde ise toplam 93 bin 270 aracın, 45 bin 541’i güneye, 47 bin 729’u ise güneyden kuzeye geçiş yaptı.

Aplıç’ta 6 bin araç, 18 bin kişi geçişi

Aplıç’ta da Derinya’daki kadar olmasa da geçiş noktası binlerce kişinin karşılıklı geçişini sağladı.

Aynı dönemde giriş-çıkış yapan 18 bin 947 kişinin, 10 bin 467’si kuzeyden güneye, 8 bin 480’i ise güneyden kuzeye geçiş yaptı.

Araç bazında olan toplam 6 bin 496 giriş-çıkışın 3 bin 478’i güneye, 3 bin 18’i ise kuzeye geçmek için işlem yaptı.