DERİNYA'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

SAAT: 10.30

Derinya barikatında geçişler henüz başlamadı. BRT'nin canlı yayın aracının ara bölgeye girişine izin verilmedi.

Barikattan geçiş yapmak isteyen sivil bir aracın girişine asker izin vermedi.

Şu an için yalnızca polisin girişine izin var.

Geçiş noktasında hazırlıklar sürüyor. Barikatta bulunan eski elektrik direği söküldü.

Yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.

GÖZLER DERİNYA VE APLIÇ'TA

Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan bir yıl önce, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak ilki 23 Nisan 2003'te açılan geçiş noktalarına, bugün iki yeni nokta daha ekleniyor.

Halen 7 olan geçiş noktası sayısı, bugün saat 12.00'de geçişlere açılacak Mağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarıyla 9'a yükselecek.

Özellikle söz konusu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin yıllardır açılması için uğraş verdiği Aplıç ve Derinya kapıları, sancılı bir sürecin ardından geçişlere hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz mart ayı içinde hem Aplıç hem de Derinya'ya giderek çalışmalar hakkında bilgi almış, incelemelerde bulunmuştu.

Gerekli altyapıyı hazırlama sürecinde tarafların zaman zaman karşılıklı eleştiriler de yaptığı Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihi, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

İki kapı bugün saat 12.00'de törensiz açılacak.