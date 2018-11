Derinya'da coşkulu açılış

Mağusa’daki Derinya geçiş noktası bugün saat 12.00’den itibaren Kıbrıs’ın kuzey ile güneyi arasında karşılıklı geçişlere açıldı.

Derinya geçiş noktası, Mağusa’da 2,5 Mil olarak bilinen Akyar geçiş noktasından sonra ikinci barikat oldu.

Derinya barikatı, saat 12.00’den itibaren yaklaşık 45 dakika yoğunluk yaşandı, ardından geçişler normale döndü.

İlk saatlerde Kıbrıs’ın güneyinden geçişlerin kuzeye oranla çok daha yoğun olduğu gözlemlendi.

Saat 12.00’yi gösterdiğinde yaklaşık 500 kişilik Kıbrıslı Rum yaya grup kuzeye toplu geçiş yaptı. Grubun en önünde ise beyaz zemin üzerine Rumca ve Türkçe “Barış” yazılı flama taşındı

İlk saatlerde Kıbrıs’ın kuzeyindeki geçişlerin büyük çoğunluğu yaya olarak gerçekleşti. Araçlarını Derinya geçiş noktasındaki güzergahındaki yola park eden yüzlerce kişi yaya olarak geçmeyi tercih etti.

Günün anısına her iki taraftan da kısa süreli geçiş yapıp geri dönenlere de rastlandı.

Önceden açıklandığı üzerine geçişlerin açılması nedeniyle tören düzenlenmedi.

Mağusa Kültür Derneği yetkilileri, günün anısına Mağusa Belediye Başkanı ile Derinya Belediye Başkanı’na verilmek üzere, üzerlerinde anaokulu çocuklarının yaptığı kalp şeklindeki magnetlerin asılı olduğu 2 adet zeytin fidanı getirdiler.

Derinya Belediye Başkanı zeytin fidanını alırken, her iki zeytin fidanının iki kapı arasındaki bölgeye dikilmesini önerdi. Mağusa Belediyesinin fidanını ise Belediye Başkanı adına Meclis Üyesi Ulus Irkad aldı.

Öte yandan kuzeydeki geçiş noktasında, gümrük, sigorta işlemlerini yapıldığı ofislerin yanında Turizm ve Çevre Bakanlığının Enformasyon Ofisi de yer alıyor. Bu ofiste Mağusa’yı tanıtıcı broşürler yer alıyor.

Saat 13.00 sıralarında geçişlerdeki yoğunluk azalarak, normale döndü.

SPEHAR: KIBRIS İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Açılışlarla ilgili paylaşımda bulunan BM Genel Sekreterliği Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar: “Bugün Kıbrıs için güzel bir gün. 8 yıl içerisinde yeni kapıların açılmasını selamlıyoruz. Bu kapıların insanlar arasındaki iletişim için ve karşılıklı güven inşaası için önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” dedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Derinya'da geçişlerin başlaması ile Famagusta Avenue Garage'da iki toplumlu örgütler basın açıklaması yaptı.

“Bu açıklamayı imzalayan örgütler Derinya geçiş noktasının açılmasını takriben coşkulu ve iyimser duygularımızı ifade etmek isteriz.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin ilanından 3 yıl sonra talebimizin gerçekleşmesini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Geçen süre içerisinde birçok zorlukla karşılaştık, fakat aynı zamandan Kıbrıs’taki toplumların arasındaki dayanışma ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu da deneyimledik. Süreç içerisinde toplumların, sivil toplum örgütlerinin , yerel işletmelerin, politik aktörlerin ve aktivistlerin yarattığı sinerji ve sahiplenme hali yeniden yakınlaşmaya ve özüme olan samimi iradeye örnek teşkil etmektedir.

Derinya geçiş noktasının açılması, ülkemizin yeniden birleşmesine ve toplumların yeniden yakınlaşmasına yönelik bir başlangıç olacağını düşünüyoruz.

Mücadelemiz, kentimizi ayıran tellerin ortadan kalktığı, tellerin ardındaki mülklerin yasal sahiplerine iade edildiği, adalıların hayatını etkileyen insan hakları meselelerin ortadan kalktığı, tüm Kıbrıslılar için adil ve anlaşılabilir bir çözüm çerçevesinde, adamızın yeniden birleşeceği güne kadar devam edecektir.

İmzalayan örgütler;

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kentimiz, Famagusta Avenue Garage, Mağusa Gençlik Merkezi, Mağusa Kültür Derneği, Çevre Dodtları İnisiyatifi, Unite Cyprus Now, DAÜ-SEN, Tarihsel diyalog ve Araştırma Merkezi, Cyclists Across Barriers, see Why, Unlocked limassol”

Binada 1950 ila 2000'li yıllara ait fotoğraf sergisi de yer alıyor.

SAAT: 12.30

Derinya barikatının açılması için büyük uğraş veren Mağusa İnisiyatisi aktivisti Dr Okan Dağlı da ilk geçen arasında yer aldı

SAAT: 12.11

Derinya geçiş noktasını kullanarak kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar "BARIŞ" bayrakları ile geldi. Birçok Kıbrıslı Rumun ellerinde zeytin dalları ve zeytin ağacı fidanı olduğu görüldü



SAAT: 12.00

Derinya'da geçişler için işlemler başladı. İlk olarak basın mensupları geçiş için işlem yapıyor

SAAT: 11.57

Kıbrıs'ın güneyinde kısa süreli gerginlik yaşandı, barikatın açılmasına karşı çıkanlar ile açılış için bölgeye gelen katılımcılar arasında kavga çıktı. Ancak olay bir polis müdahalesinin ardından sona erdi

Derinya'da kapının güney tarafına 1996'da bölgede hayatını kaybeden Solomos Solomu'nun babası da geldi. Elinde oğlunun resmi bulunan baba barikatın açılmasına tepki gösteriyor.

SAAT: 11.37

Kıbrıs'ın güneyinde bulunan iki toplumlu mekan 'Garage'de açılış için hazırlıklar yapıldı.

Öte yandan ELAM'ın astığı pankart polisin uyarıısı ile başka yere asıldı

SAAT: 11.33

Derinya'da barikattaki geçişlerdeki kayıtları yapacak görevliler yerlerine geçti. Barikatın açılması için her şey hazır.

SAAT: 11.30

Derinya'nın güneyinde de halk saat 12.00'deki açılış için toplanmaya başladı

SAAT: 11.28

Derinya'da barikatın açılışı sürecinde çok tartışılan ve üzerinde sloganlar bulunan binanın askersizleştirildiği ve üzerindeki slogan içeren panoların çıkarıldığı görüldü.

SAAT: 11.20

Özellikle Derinya geçiş noktası ile ilgili tartışmalara neden olan kuzeydeki askeri birliklere ait unsurların saat 11.00 itibarıyla bölgeyi polise devrederek geriye çekildiği görüldü.

SAAT: 11.00

Saat 11.00 itibariyle basının geçişine izin verildi.

Magusa Belediyesi'nin temizlik çalışması suruyor.

SAAT: 10.30

Derinya barikatında geçişler henüz başlamadı. BRT'nin canlı yayın aracının ara bölgeye girişine izin verilmedi.

Barikattan geçiş yapmak isteyen sivil bir aracın girişine asker izin vermedi.

Şu an için yalnızca polisin girişine izin var.

Geçiş noktasında hazırlıklar sürüyor. Barikatta bulunan eski elektrik direği söküldü.

Yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.ü,



Öte yandan Kıbrıs'ın güneyinde Derinya barikatının bir kaç metre gerisinde “Ulusal Halk Cephesi” olarak bilinen aşırı sağ eğilimli ELAM partisi "Utanç barikatı, siz unutabilirsiniz, biz unutmayız" yazılı pankart astı.

