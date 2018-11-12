'Derinya ve Aplıç'ın açılmasını mutlulukla karşılıyoruz'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını mutlulukla karşıladığını duyurarak, “Bölünemeyecek kadar küçük olan adamıza karşılıklı kabul edilebilir federal çözümü getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi yineleriz” açıklamasında bulundu.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını mutlulukla karşılıyoruz. Ülkemizde uzun yıllardır sürdürülen barış mücadelesinde müjdeli bir günden geçiyoruz. Dileğimiz ve çabamız, açılan kapıların iki toplumun yakınlaşmasına katkı sağlaması, sosyal, ekonomik ve kültürel işbirliklerini kolaylaştırmasıdır. Açılan her kapı daha çok insanın biraraya gelmesini, birbirini tanımasını sağlayacak, dostlukları geliştirecek, karşılıklı güveni artıracaktır. Kalıcı barış ancak bu şekilde sağlanacaktır.

Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için irade gösteren siyasileri ve emek veren tüm barışseverleri selamlar, bölünemeyecek kadar küçük olan adamıza karşılıklı kabul edilebilir federal çözümü getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi yineleriz.”