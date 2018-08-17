Derinya ve Aplıç ihalesine başvuru yok

Derinya ve Aplıç geçiş noktaları için ikinci kez açılan ihaleye başvuru yapılmadı.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; başvuru kabulü 15 Ağustos’ta biten her iki ihaleye de hiçbir firma katılmadı.

Daha önce de Merkezi İhale Komisyonu tarafından hem Derinya hem de Aplıç’taki düzenlemeler ve otopark yapımı için ihale açılmış, son başvuru tarihi 18 Temmuz olan ihaleye hiçbir firma başvurmamıştı.

Yaşanan gelişme üzerine MİK, yeniden ihaleye çıkmış, ihalenin kapanış tarihini de 15 Ağustos olarak belirlemişti.

Dağlı’dan tepki…

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, ihaleye katılım olmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Dağlı, “Derinya ve Aplıç geçiş noktaları için açılan ve 15 Ağustos itibarıyla sonlanan "fake" ihalelere doğallığıyla yine başvuran olmadı... Herkes dağılabilir. Teşekkürler CTP-HP-TDP-DP hükümeti, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.” dedi.