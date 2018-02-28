Derinya ve Aplıç için ne söylendi?

Cumhurbaşkanlığı’nın 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen bütçesi komitede oy birliğiyle kabul edildi.

KKTC’nin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Komitede ilk olarak 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alındı.



TATAR



İlk sözü alan Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığının ödeneklerinin önemine dikkat çekerek, artışın tadil ödeneklerden kaynaklandığını, bu konuda bilgi alabileceklerini ümit ettiğini belirtti.

Kıbrıs konusunda oluşacak finansal ödenekleri kim tarafından karşılanacağı konusunda net bir bilgi alamadıklarını söyleyen Tatar, başka bir önemli konu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na da finans kaynağı yaratılması gerektiğini söyledi.

Gaz ve petrol konusuna değinen Tatar, İtalyan firmasının çalışmasından çekilmesini Türk diplomasisinin başarısı olarak nitelendirdi ve tekrar bir görüşme süreci başlayacaksa hangi zeminde başlayacağının çok önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, masaya ne şartlarda dönüleceğinin ortaya konması gerektiğini vurguladı.



TAÇOY



Komite üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Cumhurbaşkanlığı bütçesine oylarının olumlu olacağını kaydetti.

Kıbrıs konusunda yaşanan ve yaşanacak faaliyetlere cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, yarın Cumhurbaşkanı’nın BM Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile yapacağı görüşmenin önemine işaret etti.

Taçoy, yarınki görüşmenin önümüzdeki süreçte bir müzakere sürecinin önünü de açabileceğini görüşünü dile getirerek, masaya gidilecekse, masadaki duruşun ne olacağını, bu konuda siyasi parti ve milletvekillerinin de bilgilendirilip, bilgilendirilmeyeceğini hakkında bilgi istedi.

Karpaşa ve Maronitlerin durumunun ne olacağını soran Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına alet ve edevat için bir katkı ayrılmadığının dikkatini çektiğini ve Milli Arşiv için ayrılan katkı payının çok cüzi bir rakam olduğunun gözüne çarptığını dile getirdi.

Taçoy, geçen yıl ile bu yıla arasındaki farkın nereden kaynaklandığını sordu.



BEROVA



Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Cumhurbaşkanlığı makamının önemine işaret ederek, geçmiş dönemde Cumhurbaşkanlığı’na Metehan bölgesinde bir arazi tahsis edildiğini, bu araziye ıslah evi projesi yapılacağı ifade edildiğini kaydetti.

Yenikent bölgesinde bir ilkokul olmaması nedeniyle, bu bölgenin Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesinin talep edildiğini ancak olumsuz yanıt alındığını anlatan Berova, ancak bu yılki bütçe içinde böyle bir kalem olmadığının görüldüğünü, bu konuda hangi adımın atılacağını sordu.



CANDAN



CTP Milletvekili Armağan Candan da, Derinya ve Aplıç kapılarının açılma çalışmalarının ne aşamada olduğunu, gündeme gelen Maronit açılımı ile hangi noktada olduğunu sordu.

Aktif olan komitelerin ne olduğu konusunda da bilgi almak isteyen Canadan, Karpaz’da yaşayanlar hakkındaki vergi düzenlemesi konusunda gelinen noktayı öğrenmek istediğini kaydetti.

Candan, Senfoni Orkestrasının ayrı bir noktada olmasına ilişkin çalışma ve girişimlerin ne durumda olduğunu sordu.



DENKTAŞ



Maliye Bakanı Serdar Denktaş bir soruya yanıt vermek istediğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğinin bulunmak zorunda olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği reddetse bile Maliye Bakanlığı tarafından onun bütçeye konmak zorunda olduğunu kaydetti.

Denktaş, bu sorunun deneyimli bir parti olan UBP’den gelmesinin de kendisini şaşırttığını kaydetti.



HÜDAOĞLU



Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da, bütçenin Cumhurbaşkanlığı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için en önemli araç olduğunu kaydetti.

En etkin fonksiyon için yeterli, israftan uzak bir bütçe için çalıştıklarını ifade eden Hüdaoğlu, faaliyetlerin giderek çeşitlendirilmesine bağlı olarak bütçede de yeni düzenlemeler öngördüklerini söyledi.

Bunun en iyi örneklerinin birinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) olduğunu aktaran Hüdaoğlu, yeni bütçede CSO ihtiyaçlarına ilişkin düzenlemenin de yer aldığını kaydetti.

Senfoni Orkestrası’nın ihtiyaçları için Mal ve Hizmet Alımları içinde bir kaynak ayrılmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade eden Hüdaoğlu, CSO’nun büyüme planına uygun olarak gerekli enstrüman alımı için gerekli kaynağın ayrıldığını belirtti.

CSO’nun kadrosunun yavaş ve emin adımlarla geliştirilmekte olduğunu ifade eden Hüdaoğlu, hem bütçedeki düzenlemeler, hem de istihdam yöntemlerindeki hassasiyetler korunarak CSO’nun nitelikli gelişmesinin gözetildiğini vurguladı.

Nihai bir anlaşmaya varılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmayacağı prensibini hatırlatan Hüdaoğlu, bu prensip ortada dururken müzakerelerde verilmiş bir şey olduğunu söylemenin doğru olamayacağını ifade etti ve bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını gözeten bir yaklaşım sergilendiğini anımsattı.

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin en başta varılan toplumlararası mutabakatlara uygun olarak uluslararası kaynaklardan sağlanan finansmanla faaliyet yürütüldüğünü anımsatan Hüdaoğlu, buna karşın Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de KŞK’nin asgari temel ihtiyaçları için her yıl kaynak ayrıldığını dile getirdi.

Hüdaoğlu, söz konusu arazinin ıslah evi değil, çocuk izleme merkezi olarak tahsis edilmiş olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı’nın gördüğü toplumsal ihtiyaç doğrultusunda ilgili devlet kurumlarının eşgüdümünü sağlamak üzere projeyi yürütmekte olduğunu söyledi. Proje için görüş alınan uzmanların, Eğitim Bakanlığı’nın takas etmek için önerdiği arazinin uygun olmadığı yönünde görüş verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın söz konusu projeye önem verdiğini, bunun için ilgili devlet kurumlarının eşgüdüm içinde çalışmasını gözettiğini ifade eden Hüdaoğlu, günü geldiğinde projenin finansmanının bütçe tekniği açısından yapım işleriyle ilgili kalemden sağlanacağının açık olduğunu dile getirdi. Hüdaoğlu, projenin devletin bütününü ilgilendiren bir proje olduğu için, Cumhurbaşkanlığı’nın yol gösterici ve hızlandırıcı olarak yer aldığını, inşaat giderlerinin Cumhurbaşkanlığı bütçesi altında değil genel bütçenin uygun diğer kısımlarında yer almasının daha doğru olduğunu belirtti.

Maronit açılımının hangi aşamada olduğuna ilişkin sorulara da açıklık getiren Hüdaoğlu, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan üst düzey siyasi toplantıda alınan karar doğrultusunda kendi başkanlığında teknik çalışmalar yürütüldüğünü ve konunun mali, fiziki ve siyasi tüm yönlerinin rapor haline getirildiğini anlattı. Bu rapor doğrultusunda atılması gereken adımların seçim dönemine girilmesi nedeniyle duraksadığını belirten Hüdaoğlu, yeni hükümetin oluşmasıyla birlikte çalışmaların hız kazanmasını beklediklerini, Cumhurbaşkanı’nın Başbakan ile yaptığı ilk görüşmede konunun gündeme geldiğini ifade etti.

Hüdaoğlu, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda Cumhurbaşkanı tarafından gerekli siyasi kararın verildiğini anımsatarak, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ilgili devlet birimlerinin uhdesinde olduğunu, kapıların bir an önce açılması için Güney Kıbrıs’ın da daha yapıcı olmasının gerekliliğine işaret etti.

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Karpaz’a giden yardımlardan vergi alınması kararını yanlış bulduğunu daha ilk günden açıkladığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı’nın yeni dönemde bu kararın gözden geçirilmesi için konuyu hükümetle ele alabileceğini belirtti.

Örtülü ödenek konusundaki sorulara da yanıt veren Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçim döneminde bu kalemi nasıl kullanacağına göreve geldikten sonra edineceği ayrıntılı bilgiler doğrultusunda karar vereceğini açıkladığını anımsattı. Hüdaoğlu, diğer kalemlerden karşılanması mümkün olmayan bazı devlet ihtiyaçlarının büyük bir hassasiyetle söz konusu kalemden yasal çerçevede karşılanmakta olduğunu ifade etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.