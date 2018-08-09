Derinya ve Aplıç için hızlandırma adımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros ve Sıla Usar İncirli, Derinya geçiş noktasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. Aynı isimler yarın Aplıç geçiş noktasına gidecek… Her iki ziyaret sonrası elde edilen gözlem ve bilgiler, gelecek hafta hem Başbakan Tufan Erhürman hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaşılacak.

Ayşe GÜLER

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Derinya geçiş noktasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros ve Dr. Sıla Usar İncirli tarafından yapılan ziyarette, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, geçiş noktaları ile ilgili girişimleri süratlendirmek amacıyla yarın da Aplıç’ı ziyaret edecek.

Her iki ziyaret sonrası elde edilen gözlem ve bilgiler, gelecek hafta hem Başbakan Tufan Erhürman hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile paylaşılacak.

Derinya ziyareti sonrasında gözlemlerini YENİDÜZEN ile paylaşan CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs’taki çözüm sürecinde yaşanan ‘çıkmazın’ aşılması için geçiş noktalarının açılmasını desteklediklerini söyleyerek, Derinya geçiş noktasındaki çalışmaları hızlandırmaya çalışacaklarını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, geçiş noktasında asfaltlama çalışmalarının sonlandığını, bunun yanı sıra ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını aktararak, yarın Aplıç geçiş noktasını ziyaret ederek, bölgedeki çalışmaları inceleyeceklerini kaydetti.

Derinya ile ilgili Kıbrıs’ın güneyindeki çalışmaların tamamlandığını dile getiren CTP Milletvekili Asım Akansoy ise “Derinya’daki eksiklikler bizde… Kuzey ve Güney arasında, BM kontrolündeki 150 metrelik yoldaki asfaltlama çalışması tamamlandı. Kuzey’deki telleme ve asfaltlama bitti ancak nöbetçi kulübesinin düzenlenmesi, polis ekiplerinin kullanacağı teknik alt yapının hazırlanması ile ilgili adım atılmadı” dedi.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de iki toplumu hem sosyal hem de ekonomik açıdan yakınlaştıracak yeni geçiş noktalarına yönelik çalışmaları çok önemsediklerini söyleyerek, barikatların açılabilmesi için yetkililerin üzerine düşeni tamamlaması gerektiğine işaret etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros:

Çözüm sürecindeki ‘çıkmazın’ aşılması için geçiş noktaları açılmalı

CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs Çalışma Grubu olarak önceki gün Derinya’yı yarın da Aplıç geçiş noktasını ziyaret edeceklerini söyledi.

Derinya geçiş noktasındaki çalışmaların bir kısmının tamamlandığını, Ekim ayında da bölgedeki inşaat çalışmalarının tamamlanacağını gözlemlediklerini ifade eden Toros, bölgedeki çalışmaları hızlandırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Toros, her iki geçiş noktasındaki çalışmalarla ilgili gözlemlerini Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de paylaşacaklarını belirtti.

Öte yandan Kıbrıs’taki çözüm sürecinin Crans Montana sonrası ‘çıkmaz noktada’ olduğunu dile getiren Toros, sürecin sonbahar da yeniden hareketlenme umudu bulunduğunu dile getirdi.

“Sorun çözülmediği sürece, çözülmeye mahkumdur” diyen Toros, bu çerçevede Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sosyal diyalog, işbirliği, toplumların kaynaşmasının yanı sıra karşılıklı güven tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toros, Kıbrıs’taki çözüm sürecinde yaşanan ‘çıkmazın’ aşılması için geçiş noktalarının açılmasını desteklediklerini söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

Alt yapı çalışmalarını yerinde inceledik

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Derinya geçiş noktasındaki alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, bu konuda bilgi aldıklarını söyledi.

Geçiş noktasında asfaltlama çalışmalarının sonlandığını, bunun yanı sıra ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını aktaran Derya, çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtti.

Derya, Derinya geçiş noktası projesinin Kermiya’daki proje ile hemen hemen aynı olduğunu da ifade etti.

Yarın Aplıç geçiş noktasını ziyaret ederek, bölgedeki çalışmaları inceleyeceklerini söyleyen Derya, her iki ziyaret sonrasındaki gözlemlerini hem Başbakan Tufan Erhürman hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacaklarını da dile getirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

Derinya’daki eksiklikler bizde…

Derinya geçiş noktasına yaptıkları ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyleyen CTP Milletvekili Asım Akansoy, bu konuda Kıbrıs’ın güneyindeki çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Kuzey ve Güney arasında, BM kontrolündeki 150 metrelik yoldaki asfaltlama çalışmasının da tamamlandığını ifade eden Akansoy, Kuzey’deki telleme ve asfaltlamanın bittiğini ancak nöbetçi kulübesinin düzenlenmesi, polis ekiplerinin kullanacağı teknik alt yapının hazırlanması ile ilgili adım atılmadığını aktardı.

Akansoy, söz konusu çalışmalar için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğunu düşünmediğini belirtti.

“Derinya’daki eksiklikler bizde…” diyen Akansoy, geçiş noktasının Mağusa halkı için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Akansoy, yarın Aplıç geçiş noktasını da ziyaret edeceklerini söyleyerek, hem Derinya hem de Aplıç için yalnızca kuzeydeki değil, güneydeki çalışmaları da inceleme düşünceleri olduğunu belirtti.



CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

Barış sürecine katkı koyacak şekilde iki toplumun teması artmalı

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, iki toplumu hem sosyal hem de ekonomik açıdan yakınlaştıracak yeni geçiş noktalarına yönelik çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

İncirli, bu bağlamda önceki gün Derinya geçiş noktasına yaptıkları incelemede, Kıbrıs Türk tarafında alt yapı düzenlemelerinin bir kısmının tamamlandığını ancak bütünün henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Geçiş noktalarının açılabilmesi için hem kuzey hem de güneydeki yetkililerin üzerine düşenleri tamamlaması gerektiğine işaret eden İncirli, “Dileğimiz çalışmaların her iki tarafta da sonuçlanması, barış sürecine de katkı koyacak şekilde iki toplumun temasının artmasıdır” dedi.