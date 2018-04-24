"Derinya ve Aplıç çalışmalarını hızlandırın"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının 16 Nisan liderler görüşmesinde Kıbrıs Rum tarafının açıkladığı tarihlerde açılmaları için hükümete gecikme olmaması için acil önlem alınmasını talep ettiğini bildirdi.

Sözcünün açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız, GKRY lideri Nikos Anastasiadis’le 16 Nisan 2018 günü gerçekleştirdiği buluşma öncesinde muhatabından Derinya ve Aplıç kapılarının Rum tarafı açısından açılma tarihleriyle ilgili kesin bilgi talep etmiştir. Söz konusu buluşmada, Sayın Anastasiadis Derinya kapısının 1 Temmuz 2018’de, Aplıç kapısının ise 15 Eylül 2018 tarihinde açılmaya hazır hale getirileceğini söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bilgileri KKTC Hükümeti’yle de paylaşarak, Kıbrıs Türk tarafınca herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini belirtmiştir.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ı da bizzat arayarak söz konusu çalışmalar için bir an önce ihaleye çıkılmasını istemiştir. Beklentimiz bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve Kıbrıs Türk tarafı kaynaklı herhangi bir gecikmenin yaşanmamasıdır.”