Derinya ve Aplıç aynı gün aynı saate açılacak

Derinya ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da eş zamanlı olarak saat 12.00’de karşılıklı geçişlere açılıyor.



Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in uzun bir aradan sonra geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda açılış tarihi belirlenen kapılarda iki liderin de katılacağı, törensel bir düzenlemenin söz konusu olmadığı öğrenildi.



Liderler, daha fazla geçiş kapısı açılması için Mayıs 2015’te uzlaşıya varmış ve Lefke Aplıç ve Gazimağusa Derinya kapılarının açılması için çalışma başlatılmasını karara bağlamıştı.



Kuzey ile güney arasında 2003’ten bu yana 7 sgeçiş noktası bulunuyor. Aplıç ve Derinya ile barikatlar 9’a yükselecek.