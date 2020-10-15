Derinya olaylarıyla ilgili 4 tutuklu daha

Derinya’da 11 Ekim’de meydana gelen ve 2 kişinin tutuklandığı olaylar kapsamında, 4 kişi daha tutuklandı, tutuklanan kişi sayısı 6’ya ulaştı.

Haravgi gazetesi, tutuklanan kişilerin Larnaka’da sakin 22 ve 41 yaşındaki iki kişi ile “Mağusa Bölgesi”nde sakin 22 ve 29 yaşındaki iki kişi olduğunu yazdı.

Önceki gün de Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili 25 ve 27 yaşında iki kişi tutuklanmıştı.

Gazete, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi’nin” dün, söz konusu kişiler aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk emri verdiğini kaydederken, bu kişilerin herhangi bir suç örgütüne üye olup olmadıklarının da araştırıldığını belirtti.

Maraş kökenli bir grup Kıbrıslı Rum, 11 Ekim akşamı Derinya Barikatı'nın güneyinde eylem yapmış, eylem sırasında ara bölgeye atılan fişekler nedeniyle yangın çıkmıştı.

Taşkınlık, eylem…

Polis Basın Subaylığı, 11 Ekim akşamı gerçekleştirilen eylemle ilgili saat 19:40 sıralarında, Derinya Bölgesi’nde, güneydeki barikat yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Kıbrıslı Rum eylemcinin, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak eylemlerine devam ettiklerini duyurmuştu.

Polis, atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldiğini de açıklamıştı.



EDON’dan milliyetçi sloganlar ve bayraklarla ilgili kınama



Haravgi Gazetes,, bir başka haberinde ise, EDON’un, Paralimni Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin okul saatleri içerisinde milliyetçi sloganlar atmalarını ve okula bayrak asmalarını kınadığını yazdı.

Haberde, olayın ne zaman meydana geldiği belirtilmezken, EDON’un yaptığı yazılı açıklamada, okullarda “çürümüş fikirlerin” yetişmeye devam ettiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu kaydettiği belirtildi.