Derinya Mağusa’ya nefes aldırdı: ‘Çıkmaz sokak’ yakınlaşmaya açıldı

Dila ŞİMŞEK

Derinya geçiş noktası açılalı bir sene oldu, bölge halkı ve esnaf, ‘canlılık’ ve ilişkilerin gelişmesinden yana memnuniyet belirtti.

Derinya Belediysi Başkanı Andros Karayiannis bölge sakinleri ve Kaleiçi esnafı, geçiş noktasının açılışının yıldönümü ardından etkileri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Başkan Karayiannis, geçiş noktası açılmadan önceki negatif tepkilerin artık olmadığını, insanların kuzeye ve güneye defalarca geçtiğini kaydetti. Karayiannis, sosyal ilişkileri güçlendirmek, daha fazla geçiş noktasının açılması gerektiğini söyleyerek, “Asıl amacımız tüm bariyerlerin kaldırılması, Kıbrıs’ın barışa kavuşmasıdır” dedi.

Derinya’nın kuzeyinde sakinler, önemli olanın ekonomik etki değil, insanların kaynaşması olduğunu söyledi. Derinyalılar, önceden ‘çıkmaz sokak’ olan bölgelerinin artık cıvıl cıvıl olduğunu ifade etti.

Güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların ve turistlerin en çok gittiği yerlerin başında gelen Kaleiçi esnafı ise, bu sene çarşıya renk geldiğini belirtti.

Esnaf, önceden de birçok kişinin Kaleiçini ziyaret ettiğini, ancak gözle görülür bir değişim olduğunu dile getirdi.

Kimi esnaf ulaşımın yetersiz olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çoğu kişi, geçiş noktasının açılışının ‘gelir’ odaklı görülmemesi, önemli olan insanların birbiriyle iletişimini güçlendirmesi olduğu konusunda hemfikir oldu.

Derinya Belediyesi Başkanı Andros Karayiannis, asıl isteğinin Kıbrıs’ta çözüm olduğunu vurguladı, Derinya geçiş noktasın ‘ilişkilerin gelişmesine ciddi anlamda katkı yaptığının altını çizdi: “Bariyerlerin ve geçiş noktalarının kaldırılması, iki toplumun huzur ve barış içinde yaşamasını amaçlıyoruz”

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis:

“İlişkiler ciddi anlamda gelişti”

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, YENİDÜZEN’e konuştu.

Karayiannis, geçiş noktasının açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, iki toplumun da bundan olumlu yararlandığını söyledi. Daha fazla geçiş noktasının açılması gerektiğini ifade eden Karayiannis, asıl amaçlarının ise Kıbrıs’ta barış olduğunu vurguladı.

“Yeni bir şey yaptığınızda, mutlaka negatif tepkiler de olur. Ancak beklenildiği gibi kötü bir şey olmadı. İnsanlar trafik sıkışıklığı yaşanacağını düşünse de bu olmadı, geçiş noktasındaki görevli polis ve memurlar oldukça iyi çalışıyorlar. Ekonomi konusunda ise farklı fikirler var. Kıbrıslı Rumlar kuzeyi ziyaret ederek alışveriş yapıyor, benzin alıyor, Kıbrıslı Türk arkadaşlarını görüyor. Aynısı Kıbrıslı Türkler için de geçerli. Başkan olarak, Cumartesi pazarına ve Derinya’daki mağazalara gelen birçok Kıbrıslı Türk tanıyorum. Derinya voleybol takımı Anagénnisi Derýneias’da Kıbrıslı Türk bir oyuncumuz olduğu için birçok kişi maçları izlemeye de geliyor.

Pazar günü, Noel için düzenleyeceğimiz etkinliğe, Kıbrıslı Türk bir sanatçı da katılarak şarkı söyleyecek”

Karayiannis: “Kıbrıslı Rumlar kuzeyi ziyaret ederek alışveriş yapıyor, benzin alıyor, Kıbrıslı Türk arkadaşlarını görüyor. Aynısı Kıbrıslı Türkler için de geçerli. Başkan olarak, Cumartesi pazarına ve Derinya’daki mağazalara gelen birçok Kıbrıslı Türk tanıyorum.”

“Geçiş noktası açıldığından beri, Avrupa Konsoloslukları çabamızı destekledi”

“Bana göre Derinya geçiş noktasının iki topluma kattığı en önemli şey, ilişkilerin ciddi anlamda gelişmesidir. Geçiş noktasındaki Garage isimli mekan, iki toplumu bir araya getirmek için çok güzel bir iş yapıyor. Her hafta farklı etkinlikler düzenleyerek, iki toplumdan her yaşta insanı bir araya getiriyoruz. İnsan ilişkilerinin daha da iyileşmesi, en büyük amacımızdı. Derinya Başkanı olarak söylemek isterim ki, en büyük isteğimiz bariyerlerin ve geçiş noktalarının kaldırılması, iki toplumun huzur ve barış içinde yaşamasıdır. Geçiş noktası açıldığından beri, Avrupa Konsoloslukları bizim Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları bir araya getirme çabamızı destekledi, Garage’ın maliyetlerini karşılamaya başladı. Slovakya, Finlandiya, Avusturya, Almanya, Hollanda ve İrlanda Konsoloslukları ile çok güzel bir işbirliğimiz var.”

“Tüm bariyerlerin ve engellerin kaldırılmasını amaçlıyoruz”

“Kıbrıs’ta daha fazla geçiş noktası açılması ve insanların iletişiminin gelişmesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak tabii ki, sadece geçiş noktalarının açılmasını değil, tüm bariyerlerin ve engellerin kaldırılmasını amaçlıyoruz.”

Derinya bölgesi sakinleri ne dedi?

“Çıkmaz sokak açıldı”

Kezban Çeltek: “Geçiş noktasına ‘para’ olarak değil, insanların birbiri ile yakınlaşması olarak görülmeli”

“Kadınlar kahvesinin işletmecisiyim. Derinya geçiş noktasını kullanmak isteyen kişiler bu yolu kullanıyor. Bu bölgede, okullar tatil olduğunda kimse kalmaz, yazda üç ay bomboş olurdu. Ancak geçiş noktasıyla birlikte bir canlılık geldi. Özellikle bisikletle geçen kişiler, burada kahve içmek için duruyor, biz de onlara buranın kadınlar kahvesi olduğunu açıklıyoruz. Biz burayı zaten dostluk için açmış, para gözetmemiştik. Bu nedenle kazanç anlamında görüş belirtmem mümkün değil. Ama güneydeki komşularımız buraya geliyor, buradan birçok kişi de güneye geçiyor. Sosyal olarak ilişkiler gelişiyor. Biz hep barış yanlısıyız. Geçiş noktasına ‘para’ olarak değil, insanların birbiri ile yakınlaşması olarak görülmeli. Ölü bölge, insanlarla canlandı.”

Günay Kesen: “Geçiş noktası açılmadan önce, burası bir ‘çıkmaz sokak’ gibiydi”

“Ben Derinya’da yaşıyorum. Geçiş noktası açılmadan önce, burası bir ‘çıkmaz sokak’ gibiydi. Ölü bir bölgeydi… Şimdi ise baya canlandı ve renk geldi. Zaten sıklıkla güneye gidiyorum, daha dün gitmiştim mesela… Güneyden de kuzeyden de alışveriş yapıyorum. Geçiş noktasının açılması çok iyi oldu.”

Gökel Özdemir: “Neden geçiş noktası olmasın? İnsanları ayrıştırmanın mantığı nedir?”

“Derinya’da mimari dizayn işletmesinin sahibiyim. Geçiş noktası bir sene önce açıldı, tabii ki o zamandan bu yana güneyden müşterilerim de oldu. İnsanlar bunu sadece kendi işletmesi odaklı düşünmemeli. Güneyden gelen insanlar bir markette durur, bir restorana gider, bir yerden bir şey alır ve bunun iki toplumun alışverişine katkısı olur. Buradan da güneye alışverişe veya işe giden birçok insan var. Hem neden kapalı olsun ki? Neden geçiş noktası olmasın? İnsanları ayrıştırmanın mantığı nedir? Biz de düzenli olarak güneye gidiyoruz.”

Melek Özkıraç Yazgı: “Güneyden gelen insanlar, yol üstünde durarak tütün, su gibi ihtiyaçlarını alıyorlar”

“Derinya bölgesinde market işletiyorum. Geçiş noktası açılalı bir yıl oldu. Güneyden gelen insanlar, yol üstünde durarak tütün, su gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Kuzeyden güneye işe giden insanlar ise sandviç, içecek için geliyorlar. Bunlar büyük alışverişler değil, çünkü insanlar genelde büyük süpermarketleri veya alışveriş merkezini tercih ediyorlar. Şahsen daha umutluydum ancak beklediğim kadar büyük bir değişiklik olmadı.”

Kaleiçi esnafı ne dedi?

“Çarşı renklendi”

Ferdiye Özkanı: “Birçok kişi buraya geliyor, insanlar bölgeyi geziyor”

“Hediyelik eşya satışı yapıyorum. Dükkanım çok güzel bir yerde aslında, ama giriş kısmında. Bu nedenle çarşıya olan etkiyi bilemiyorum. Birçok kişi buraya geliyor, insanlar bölgeyi geziyor. Ancak kendi işletmem için, çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Yine de etrafta bir sürü insan görüyoruz, gezmek için gelen. Ben Derinya geçiş noktasını bir kere kullandım”

Ceral Yeşilada: “Çarşı canlandı, eskiden bu kadar fazla insan yoktu”

“Kuyumcu dükkanı işletiyorum. Geçiş noktasının açılması, alışveriş ve piyasa için çok etkili oldu. Çarşı canlandı, eskiden bu kadar fazla insan yoktu. Son bir senedir, güneyden gelen insanların sayısı arttı.”

Ahmet Aksoy: “Sadece Kıbrıslı Rumlar değil, birçok turist de geliyor”

“Taksicilik yapıyorum. Bölgeye Derinya’dan birçok kişi geliyor. Burada işlerimi sağlıyorum. Pek çok kez iş için geçiş noktasına da gidip geldim. Genelde güneyden gelen insanların odak noktası Kaleiçi oluyor. Çarşıda hareket olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sadece Kıbrıslı Rumlar değil, birçok turist de geliyor”

Hüseyin Esenyurt: “Sıradan bir günde bile, eskiye göre çok daha fazla insan etrafta görüyoruz”

“Benim bir lokantam var. Güneyden pek çok insan geliyor. Sıradan bir günde bile, eskiye göre çok daha fazla insan etrafta görüyoruz. Ancak benim gözlemime göre, insanlar ulaşım konusunda sorun yaşıyor. Eskiden kırmızı otobüsler vardı ancak sonradan kaldırdılar. Bence bu gibi etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyorum”

Serkan Kocabaşoğlu: “Güneyden gelen insanların sayısı epey arttı”

“Ayakkabı ve aksesuar dükkanı işletiyorum. Derinya geçiş noktası bir sene önce açıldı. Gördüğüm kadarıyla, güneyden gelen insanların sayısı epey arttı. Aynı şekilde buradan güneye geçen birçok insan var. Bunun tabii ki topluma ve esnafa katkısı oluyor.”

Ümit Dağlı: “Ulaşım konusu biraz göz ardı edildi”

“Ben kafe restoran işletmecisiyim. Müşterilerimin çoğunluğu Kıbrıslı Rumlardan veya yabancılardan oluşuyor. Geçiş noktası açıldı, ancak ulaşım konusu biraz göz ardı edildi. Bu konuda belediye ile de görüşerek, gidiş gelişlerde sadece özel araç değil, otobüslerin de kullanılabilmesi gerekiyor.”