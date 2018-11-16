ALINTI: Benim KKTC ilanıyla ilgili düşündüklerimi, KKTC ilanıyla gördüğümüz zararı başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığımda telafi etmek için her şeyi yaptım. Çok önemli bir kısmını da gerçekten telafi ettim. Ambargoların birçoğu kaldırıldı. (Mehmet ALİ TALAT)

BİR EKSİK

Derinya, Mağusa, İsmail Arter…

Ada’nın iki ayrı noktasında, yıllardır beklenen iki ayrı geçişi noktası açıldı hafta başında. Biri Lefke, diğeri Mağusa bölgesinde…

Yoğun bir katılım ve heyecanla açılan geçiş noktalarından birinde bölge belediye başkanı ‘organizatör’ rolündeyken, diğerinde söz konusu bölgenin belediye başkanı hiç yoktu.

Lefke’de Aplıç geçiş noktasının açılışı, belediyenin ve bizzat belediye başkanın organizesi ile ‘şölen’ havasında gerçekleşti. Halk oyunları oynandı, güvercinler uçurtuldu… Belediye güneyden kuzeye geçenlere hediyeler dağıttı.

Derinya’da Lefke kadar törensel bir açılış yapılmasa da, sivil halk ve toplum örgütleri yoğun ilgi gösterdi, orada da simgesel görüntüler adeta tarihe geçti.

‘Mağusa’nın iki kanadını birbirine bağlayan’, kent için önemi ve değeri aşikâr geçiş noktasının açılışında Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’se katılmadı.

Mağusa Kültür Derneği yetkilileri, günün anısına Gazimağusa Belediye Başkanı ile Derinya Belediye Başkanı’na verilmek üzere, üzerlerinde anaokulu çocuklarının yaptığı kalp şeklindeki magnetlerin asılı olduğu 2 adet zeytin fidanı getirdiler.

Derinya Belediye Başkanı zeytin fidanını alırken, her iki zeytin fidanının iki kapı arasındaki bölgeye dikilmesini önerdi. Gazimağusa Belediyesi’nin fidanını ise Belediye Başkanı adına Meclis Üyesi Ulus Irkad aldığı ifade edildi…

Ulus Irkad’a sordum… Kendisinin YKP- TDP adına orada olduğunu ancak bir bakıma da Belediye’yi temsil etmiş olduğunu belirtti.

İsmail Arter’in ‘işi varmış’

Sorum üzerine, İsmail Arter’in ‘işi olduğu’ gerekçesi ile açılışa katılmadığını kendisine söylediğini de ileten Ulus Irkad, “Benim belediye adına orada bulunmamdan dolayı bana teşekkür etti, ben de belediyeyi temsil etmekten gurur duyuyorum” dedi.

Mağusa Belediyesi’nin eski Başkanı Oktay Kayalp oradaydı… Basına verdiği demeçlerde mutluluğunu da paylaşan Kayalp, geçiş noktasının iki toplum arasındaki ticaretin bize dönük gelişmesinde önemli katkısı olacağını düşüncesini belirtmiş, Derinya Kapısı’nın,Mağusa kentinin iki kanadını birbirine bağlayan, kopukluğu gideren bir bağlantı olacağını ifade etmişti.

‘Mağusa’nın soluk borusu’ olarak da nitelendirilen geçiş noktasının açılması için yıllardır verilen mücadelede de görünmeyen Belediye Başkanı Arter, açılışında da görünmemeyi seçti…

Yani Mağusa’nın seçtiği Arter, Mağusa’yı değil ‘köhneleşmiş siyaseti’ seçti…

BİR DETAY

‘Anında’ Bakan!..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan Bakan Zeki Çeler’in bir kabulüne ilişkin paylaşımın altına ‘sitem dolu’ bir yorumda bulunan bir yurttaş, yanıtını ‘anında’ Bakan Zeki Çeler’den aldı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın altında, Bakanla, yurttaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı, mutlu sonla tamamlandı.

2017 yılı sonunda emekli olduğunu, daireye başvurduğu halde ‘süründürüldüğünü’ ve maaşının düzenlenmediğini savunan yurttaşa paylaşımın altında yorumla yanıt veren Bakan Zeki Çeler, konuyla ilgili takip için yurttaşın cep telefonu istedi.

Önce sitem, sonra övgü…

Oradan telefon numarasını yazan yurttaş, çok kısa süre sonra da yine Bakan Çeler’in o paylaşımın altına yaptığı açıklamadan ‘fark ödemesi’nin banka hesabına yatırıldığını öğrendi.

Bakan Çeler, yurttaşa ‘beklemeniz bizden kaynaklı değil, su dairesine eksik yatırımınızdan’ derken, yurttaş da, ‘Su dairesinin eksik dedikleri yatırımı 1980 yılına ait 17 günlük bir yatırım. 40 yıla yakın bir sürede daireniz takibini yapmalıydı diye düşünüyorum’ yine sitem etti.

Bakan Zeki Çeler, “Maalesef geçmişten bugüne gelmiş geçmiş hükümetler bu hataların düzeltilebilmesi için gerekli çalışmayı tam anlamıyla yapmadı. Ben bile henüz 40 yaşında değilim” derken, bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını da söyledi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabındaki paylaşıma ‘sitem dolu’ mesajının sonunda, ödemesi bizzat Bakan tarafından düzenlenen ve yapılan yurttaşın son mesajı ise şu oldu: “Sizi takip ediyorum toplum için bir şeyler yapmaya çalışan nadir siyasilerdensiniz. Bu şekilde devam edin lütfen iyi çalışmalar”.

BİR TARTIŞMA

Amcaoğlu ‘Meclis’e gelmeyene ceza’ önerisini beğenmedi…

“Çocuk gibi ceza mı öngörüyorsunuz?”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç’in hazırladığı, ‘Meclis’te devamsızlık yapan milletvekillerine’ yönelik Yasa Önerisi’ne tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günkü 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komite görüşmelerinde başlayan Gülşah Sanver Manavoğlu ile Olgun Amcaoğlu’nun bu konudaki tartışması, katıldıkları Pembe Paşaoğlu’nun hazırlayıp sunduğu, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut'ta da sürdü.

UBP Milletvekili Amcaoğlu, ‘bir ay süresince izinsiz veya özürsüz Genel Kurul toplantısına katılmayan vekilin vekilliğinin düşmesini, devamsızlıkta da ödenek kesintisine gidilmesini’ öngören Öneri’ye, “Önceliğimiz bu olmamalı, neden bunu kamuoyu önünde tartışmaya açıyorsunuz. Gidin işinize böyle şey mi olur Allah aşkına… 52’sine gelmiş bir vekil… Çocuk muyuz” diyerek tepki gösterirken, Manavoğlu da önerisini savundu.