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Derinya için ortak eylem

Derinya için ortak eylem

Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı eylem yapıldı.

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Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı eylem yapılıyor.

Kuzey’de Mağusa İnisiyatifi, Güney’de ise Mağusa Kentimiz Örgütü tarafından düzenlenen eyleme onlarca kişi destek veriyor.

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Eylem az önce başladı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı.  Eyleme onlarca Magusalı, milletvekiller ve sivil toplum örgütleri destek veriyor. 

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Fotoğraflar: Ayşe GÜLER

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