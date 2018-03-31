Derinya için ortak eylem
Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı eylem yapıldı.
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Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı eylem yapılıyor.
Kuzey’de Mağusa İnisiyatifi, Güney’de ise Mağusa Kentimiz Örgütü tarafından düzenlenen eyleme onlarca kişi destek veriyor.
Eylem az önce başladı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Eyleme onlarca Magusalı, milletvekiller ve sivil toplum örgütleri destek veriyor.
Fotoğraflar: Ayşe GÜLER
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