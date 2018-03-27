'Derinya' için eylem yapılacak

Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz (Ammohostos H Poly Mas), Mağusa Derinya geçiş noktasının açılması için düzenleyecekleri eylemle ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde az önce gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm halk 31 Mart cumartesi günü saat 10.00'da Derinya Yolu' da yapılacak eyleme tüm ilgili kesimler davet edildi, kapının "hemen açılması" için çağrıda bulunuldu.