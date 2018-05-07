Derinya hazır gibi!

Cyprus-Mail’de yer alan habere göre, Derinya geçiş noktasının açılması için gerekli çalışmaların Kıbrıs’ın güneyinde neredeyse tamamlandığı belirtildi.

Habere göre 1 Temmuz’a yetiştirilmesi planlanan geçiş noktası teknik yönden çalışmaya hazır.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı arasında 16 Nisan'da yapılan akşam yemeğinde Derinya geçişnoktasının 1 Temmuz'a kadar potansiyel olarak hazır olabileceğini söylenmişti.

Lefke ve Aplıç arasındaki geçiş noktasının Eylül ayı ortalarında açılması bekleniyor.