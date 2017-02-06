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DERİNYA BARİKATI'na AKINCI GÖZLEMİ

DERİNYA BARİKATI'na AKINCI GÖZLEMİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya kapısının açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya barikatının açılması için  yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akıncı, yarın da Aplıç kapısının açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

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